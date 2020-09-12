В Карагандинской области заработала новая птицефабрика

Акимат Карагандинской области

Караганда. 11 сентября. Kazakhstan Today - В селе Ахмет Нуринского района Карагандинской области крестьянское хозяйство "Кугабаев Н. С." запустило птицефабрику, передает Kazakhstan Today.

Комплекс на 10 тысяч кур рассчитан на производство 100 тонн мяса и 350-400 тыс. яиц в год". - сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

По данным ведомства, в реализацию проекта предприниматели вложили 20 млн тенге. В ходе подготовительных работ восстановили пустующее здание площадью 1300 квадратных метров. Приобрели 36 единиц инкубационного оборудования разной мощности отечественного и зарубежного производства, 80 брудеров для выращивания цыплят, более 50 клеток для содержания птиц и модульную птицефабрику производительностью 150 голов в час.

В настоящее время в птичнике содержатся 900 цыплят мясной породы кобб-500. Их выращивают 50-60 дней. Здесь также разводят маньчжурских перепелов. Их число уже достигло 2,5 тыс. Кроме того, есть такие породы кур, как брама, амрокс, кучинская и хайсекс. За исключением кобб-500, все виды цыплят будут выращиваться для производства яиц и разведения", - рассказали в акимате.

В рамках проекта созданы новые рабочие места. Несмотря на то что птицеводческий комплекс полностью автоматизирован, на производстве задействовано восемь местных жителей. Есть ещё три вакансии.

Следует отметить, что это хозяйство сотрудничает с Казахским агротехническим университетом имени Сакена Сейфуллина. Вуз оказывает консультативную и разъяснительную помощь по уходу за курами, селекции по породам, кормам и в области ветеринарии.

Поскольку проект направлен на получение экологически чистой продукции, все требования соблюдены.

В дальнейшем планируется вывод продукта на рынки Нуринского района, Нур-Султана и Караганды", - добавили в ведомстве.

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