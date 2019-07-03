В Казахстан пытались провезти 39 грузовиков с поддельными документами

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - В ходе взаимодействия органов государственных доходов и технического регулирования и метрологии на таможенном посту "Нур жолы" департамента государственных доходов по Алматинской области пресечен ввоз в Казахстан 39 автотранспортных средств производства Китайской Народной Республики с поддельными документами об оценке соответствия, передает Kazakhstan Today.

"Данные авто также не соответствовали экологическому классу ЕВРО-5. По этим фактам усматривается правонарушение, подпадающее под действие статьи УК РК "Экономическая контрабанда" в части перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, совершенного с обманным использованием документов, заведомо недостоверным декларированием, в том числе с представлением поддельных и содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения. В настоящее время по вышеуказанным фактам проводятся проверочные мероприятия", - сообщили в пресс-службе комитета.

Напомним, в целях усиления контроля за соблюдением требований по соответствию ввозимых транспортных средств техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" подписан Совместный приказ КГД МФ РК от 29 апреля 2019 года №184 и КТРМ МИИР РК от 23 апреля 2019 года №188-од "О взаимодействии органов государственных доходов и технического регулирования и метрологии".





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