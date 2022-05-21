В Казахстане активно проходит посевная кампания

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НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - На сегодняшний день все области Казахстана приступили к массовой посевной кампании, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В текущем году, согласно данным акиматов, общая посевная площадь составляет 23 млн га, что на 105 тысяч га выше уровня 2021 года.

Существенно планируется увеличить площадь кормовых культур, которая в текущем году составит 3,6 млн га. Это позволит произвести больше кормов и обеспечить нуждающиеся регионы. Также увеличены площади посева картофеля, подсолнечника, овощей, то есть так называемых социальных культур.

Для проведения посевной кампании под урожай текущего года засыпано 2,3 млн тонн семян, что соответствует 100% потребности.

Посевные работы ведутся во всех областях, в частности засеяно яровых на 2,9 млн га, или 19% от плана, в том числе масличных - 1,5 млн га (47,8%), кукурузы на зерно - 231,2 тысячи га (87,2%), многолетних трав - 309,6 тысячи га (70,7%), картофеля – 133,4 тысячи га (68%), овощей – 128,7 тысячи га (75,9%) и др.

Проводится работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удобрениями. Всего в этом году планируется внесение более 670,0 тысяч тонн удобрений. На текущий момент отгружено 308,1 тысячи тонн, или 46% от плана.

Благодаря поддержке правительства достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений об обеспечении потребностей аграриев. Цена на аммиачную селитру снижена с 200 тысяч тенге до 160 тысяч тенге. Также продолжается дополнительная работа по снижению цен на удобрения.

Для проведения посевной кампании строго в оптимальные сроки со стороны государства будут предприняты все меры. В этом году аграриям оказывается беспрецедентная помощь", - сказал директор департамента растениеводства МСХ РК Азат Султанов.

Сообщается, что были увеличены объемы финансирования сельского хозяйства, что позволит качественно обеспечить продовольственную безопасность страны. С учетом дополнительных средств, выделенных на государственную поддержку АПК по результатам уточнения Республиканского бюджета, предусмотрено 449 млрд тенге.

Только по направлению растениеводства будет направлено 107,2 млрд тенге, а также, учитывая значимость производства социального хлеба, предусмотрено 9,2 млрд тенге для субсидирования зерна.

В посевной кампании текущего года принимают участие 144 тысячи тракторов, 4,7 тысячи единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 77 тысяч единиц зерновых сеялок, 221 тысяча прочих почвообрабатывающих орудий.

Для проведения посевных работ выделено 400,2 тысячи тонн дизтоплива (в 2021 году - 380,0 тысяч тонн). Также для финансирования проведения весенне-полевых работ в текущем году выделен бюджетный кредит в объеме 140 млрд тенге, в рамках форвардного закупа зерна предусмотрено 80 млрд тенге.

Вопрос успешного проведения весенне-полевых работ находится на постоянном и особом контроле Министерства сельского хозяйства РК. С этой целью в министерстве создан и действует оперативный штаб, призванный своевременно решать все возникающие проблемные вопросы проведения весенне-полевых работ", - резюмировал Азат Султанов.