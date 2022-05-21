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В Казахстане активно проходит посевная кампания

20.05.2022, 16:04 17441
В Казахстане активно проходит посевная кампания
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - На сегодняшний день все области Казахстана приступили к массовой посевной кампании, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В текущем году, согласно данным акиматов, общая посевная площадь составляет 23 млн га, что на 105 тысяч га выше уровня 2021 года.
 
Существенно планируется увеличить площадь кормовых культур, которая в текущем году составит 3,6 млн га. Это позволит произвести больше кормов и обеспечить нуждающиеся регионы. Также увеличены площади посева картофеля, подсолнечника, овощей, то есть так называемых социальных культур.
 
Для проведения посевной кампании под урожай текущего года засыпано 2,3 млн тонн семян, что соответствует 100% потребности.
 
Посевные работы ведутся во всех областях, в частности засеяно яровых на 2,9 млн га, или 19% от плана, в том числе масличных - 1,5 млн га (47,8%), кукурузы на зерно - 231,2 тысячи га (87,2%), многолетних трав - 309,6 тысячи га (70,7%), картофеля – 133,4 тысячи га (68%), овощей – 128,7 тысячи га (75,9%) и др.
 
Проводится работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удобрениями. Всего в этом году планируется внесение более 670,0 тысяч тонн удобрений. На текущий момент отгружено 308,1 тысячи тонн, или 46% от плана.
 
Благодаря поддержке правительства достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений об обеспечении потребностей аграриев. Цена на аммиачную селитру снижена с 200 тысяч тенге до 160 тысяч тенге. Также продолжается дополнительная работа по снижению цен на удобрения.
 

Для проведения посевной кампании строго в оптимальные сроки со стороны государства будут предприняты все меры. В этом году аграриям оказывается беспрецедентная помощь", - сказал директор департамента растениеводства МСХ РК Азат Султанов.

 
Сообщается, что были увеличены объемы финансирования сельского хозяйства, что позволит качественно обеспечить продовольственную безопасность страны. С учетом дополнительных средств, выделенных на государственную поддержку АПК по результатам уточнения Республиканского бюджета, предусмотрено 449 млрд тенге.
 
Только по направлению растениеводства будет направлено 107,2 млрд тенге, а также, учитывая значимость производства социального хлеба, предусмотрено 9,2 млрд тенге для субсидирования зерна.
 
В посевной кампании текущего года принимают участие 144 тысячи тракторов, 4,7 тысячи единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 77 тысяч единиц зерновых сеялок, 221 тысяча прочих почвообрабатывающих орудий.
 
Для проведения посевных работ выделено 400,2 тысячи тонн дизтоплива (в 2021 году - 380,0 тысяч тонн). Также для финансирования проведения весенне-полевых работ в текущем году выделен бюджетный кредит в объеме 140 млрд тенге, в рамках форвардного закупа зерна предусмотрено 80 млрд тенге.
 

Вопрос успешного проведения весенне-полевых работ находится на постоянном и особом контроле Министерства сельского хозяйства РК. С этой целью в министерстве создан и действует оперативный штаб, призванный своевременно решать все возникающие проблемные вопросы проведения весенне-полевых работ", - резюмировал Азат Султанов.

 

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Минэкологии изменило решение по ставкам утильсбора

21.05.2022, 16:50 2976
Минэкологии изменило решение по ставкам утильсбора
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - С 23 мая утильсбор за все автомобили будут взимать по сниженным ставкам. Решение принято Министерством экологии и природных ресурсов с целью пойти навстречу автомобилистам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, новые ставки утильсбора за транспортные средства начали действовать с 16 мая. 
 

В ожидании более низких платежей, стартующих с этой даты, в страну ввезли тысячи машин. Но в "Жасыл Даму" объявили, что за автомобили, прибывшие в РК до 16 мая 2022 года, платить придется по старым тарифам", - сообщает сайт Kolesa.kz

 
Из-за нестыковок в новых правилах блог министра экологии завалили жалобами. 
 

К борьбу за низкий утильсбор для ранее ввезенных авто подключились активисты. И вот сегодня Минэкологии сообщило нам, что вопрос наконец-то решен", - пишет сайт. 

 
В отношении действия новых ставок утилизационного платежа проведены консультации с АО "Жасыл Даму". Согласно приказу исполняющего обязанности министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 29 апреля 2022 года ставки утилизационной платы снижены на 50%, данный приказ вступил в силу с 14 мая текущего года.
 

В случае осуществления оплаты утилизационного сбора по прежним ставкам после 14 мая 2022 года АО "Жасыл даму" будет сделан перерасчет и осуществлен возврат излишне уплаченной суммы согласно действующему законодательству Республики Казахстан", - заявили в министерстве. 

 
Новые требования по уплате утильсбора начнут действовать с 23 мая.
 

Россия намерена инвестировать в уранодобывающую отрасль Казахстана

21.05.2022, 15:34 3821
Россия намерена инвестировать в уранодобывающую отрасль Казахстана
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, который находится в Казахстане с рабочим визитом, передает KAZAKHSTANN TODAY.
 
В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в энергетической сфере, в том числе расширение взаимодействия по проектам добычи урана, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
Так, была отмечена заинтересованность российской стороны в дальнейшем инвестировании в уранодобывающую отрасль Казахстана для укрепления энергобезопасности двух стран.
 
Кроме того, стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в области атомной энергетики.
 
По итогам встречи Смаилов и Лихачев подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие для успешной реализации существующих проектов и обсуждать новые направления взаимовыгодного партнерства.

Напомним, ранее глава Минэнерго Болат Акчулаков заявил, что Казахстану нужно фокусироваться на развитии атомной генерации, и назвал строительство атомных станций в РК одним из перспективных направлений.
 

На границе РК и КНР запустили вторую очередь многофункционального грузоперевалочного терминала

20.05.2022, 17:51 15421
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - На станции "Достык" (граница Казахстана и Китая) запущена в эксплуатацию вторая очередь многофункционального грузоперевалочного терминала, которая позволит нарастить мощность этого узла со 160 тысяч до 320 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент) в год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Первый контейнерный поезд с бытовой техникой второй очереди терминала отправился сообщением Чжэнчжоу (Китай) - Дуйсбург (Германия), сообщает пресс-служба Dostyk TransTerminal. 
 
Первая очередь терминала Dostyk TransTerminal, который позволяет на одном и том же "перроне" переваливать контейнерные грузы с поезда, пришедшего с узкой колеи (1435 мм), на поезда, способные транспортировать грузы по широкой (1520 мм), а также в обратном направлении, была введена в эксплуатацию менее года назад.
 
Менее чем через год материнская компания оператора терминала - PTC Holding проинвестировала 9,2 млрд тенге в строительство второй очереди Dostyk TransTerminal, на которой была применена "сквозная технология". Приемо-отправочные пути здесь находятся вне магистрального пути к станции "Достык", соединяясь с ним через новый разъезд вне станции - аналогичные пути к ним подведены и с китайской стороны. Для этого инвесторам проекта пришлось вложиться в 13 км нового полотна, дающего им дополнительные преимущества. 
 
Такая технология позволяет помимо прочего формировать здесь монопоезда, когда за счет возможности хранения части поступающих контейнеров на один отправляемый в сторону Европы, России или стран Центрально-Азиатского региона поезд можно загрузить груз для одного получателя с разных прибывающих из Китая поездов.
 
13-километровый участок железнодорожной инфраструктуры, связывающий вторую очередь Dostyk TransTerminal с магистралью, будет передан на баланс "Казахстан темiр жолы" и станет обычным тарифным участком железной дороги. В последующем количество подъездных путей на этом разъезде может увеличиться.
 

Майнерам снова разрешили работать в Казахстане

20.05.2022, 16:45 15976
Майнерам снова разрешили работать в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Со вчерашнего дня майнерам снова разрешили работать в Казахстане. На каких условиях будут работать майнеры, рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков, отвечая на вопросы во время встречи с населением в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Майнинг, как и любое другое бизнес-направление, имеет право на жизнь. Вопрос другой, сколько это должно стоить и во сколько должно обходиться. Когда начался дефицит, мы отключили всех майнеров. Потому что встал выбор между жизненно важными предприятиями, населением и майнерами. Мы отключились от майнеров. Они не работали буквально до вчерашнего дня весь этот период, пока мы не стали восстанавливать энергосистемы", - сообщил Болат Акчулаков.

 
Глава ведомства подчеркнул, что энергетическую систему в Казахстане нужно серьезно модернизировать. И пока в стране не появится новая станция генерации электроэнергии, в министерстве рассматривают разные варианты для условий работы таких потребителей, как майнеры, сообщает МИА "Казинформ". 
 
Предлагается перевести их на потребление дорогой импортной электроэнергии либо на электроэнергию от возобновляемых источников энергии, которая также стоит дороже. Также есть вариант подключить майнеров к станциям, которые вырабатывают электроэнергию на природном газе, тогда майнинговые фермы будут платить за природный газ реальную стоимость.
 
Между тем, по его словам, за Минэнерго осталось право в любой момент отключить майнеров от сети в случае дефицита электроэнергии.
 

Такое право есть по приказу, который мы недавно выпустили. Но там есть очень много ограничений для базовых условий, чтобы не все могли этими вещами заниматься. Я думаю, что нам придется и дальше в этом плане развиваться", - цитирует Болата Акчулакова Zakon.kz.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают увеличение налоговой нагрузки для майнеров. Одно из предложений - привязать ставку налога к стоимости криптовалюты.
 
Чтобы заниматься майнингом, компания должна быть зарегистрированной, быть налогоплательщиком и, самое главное, эксплуатировать то оборудование, которое ею куплено и является ее собственностью.
 
Ранее президент РК поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности. 
 
По данным Fitch, нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.
 

В Казахстане снизят ежемесячный доход, необходимый для получения арендного жилья молодежью

20.05.2022, 12:45 20456
В Казахстане снизят ежемесячный доход, необходимый для получения арендного жилья молодежью
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - В ходе парламентских слушаний в сенате вице-премьер Республики Казахстан Ералы Тугжанов сообщил, что до конца этого года ежемесячный доход для предоставления арендного жилья молодежи будет снижен с 40 до 25 МРП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это существенно расширяет возможности молодежи к получению арендного жилья. В настоящее время на сберегательных жилищных депозитах "Отбасы банка" открыто более 500 тысяч депозитов молодежи до 25 лет на общую сумму более 250 млрд тенге. К 2025 году планируется довести количество жилищных накоплений молодежи до 800 тысяч депозитов. Для этого ведется работа по формированию среди молодежи культуры накопления для жилья", - сказал Тугжанов.

 
Вице-министр напомнил, что до 2025 года во всех регионах планируется запустить совместно с акиматами программу льготной ипотеки "Отбасы банка".
 

На сегодня региональные жилищные программы для молодежи уже реализуются в трех регионах - Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, и до конца года аналогичные программы планируется реализовать и запустить и в других регионах", - цитирует Тугжанова издание "Казправда".

 

С начала года товарооборот между РК и Турцией вырос до $1,5 млрд

20.05.2022, 11:21 21986
С начала года товарооборот между РК и Турцией вырос до $1,5 млрд
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Товарооборот между Казахстаном и Турцией за первый квартал 2022 года достиг $ 1,5 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Если говорить об общем объеме товарооборота со всеми зарубежными странами, то Турция занимает третье место с удельным весом 6,5%, в том числе импорт - 4,2%, экспорт - 7,2%", - проинформировали в Комитете государственных доходов МФ РК. 

 
По данным комитета, в первом квартале текущего года в Турцию экспортировано товаров на сумму $1251,9 млн, импортировано на сумму $ 236,3 млн. Соответственно, положительное сальдо внешнеторгового оборота сложилось на уровне $1 млрд.
 

Основной спрос с турецкой стороны составили топливно-энергетические товары, стоимость которых составила $ 885 млн, это 70,7% всего экспорта за три месяца текущего года. На втором месте металлы и изделия из них, стоимость $ 324 млн, или 25,9% в структуре экспорта", - сообщили в ведомстве.

 
Отмечается, что в текущем году в Турцию экспортировались продукты животного и растительного происхождения, текстильные изделия, машинное оборудование, продукция химической промышленности и др.
 

В Казахстан из Турции импортированы машинные оборудования, приборы и аппараты на сумму $62 млн, что составляет 26,2% в структуре импорта. На втором месте текстиль и текстильные изделия - на $ 47,5 млн, это составило 20% всего импорта за три месяца текущего года", - проинформировали в КГД МФ РК. 

 
Кроме этого, импортированы такие товары, как продукция химической промышленности, продукты животного и растительного происхождения, металлы и изделия из них, обувь, головные изделия и галантерейные товары, строительные материалы и др.
 

К сведению: товарооборот за соответствующий период прошлого года был на уровне $803,1 млн. Тогда как экспорт составлял $545,2 млн, импорт - $257,8 млн", - добавили в ведомстве.

 

Требования по информбезопасности усилили к казахстанским банкам

20.05.2022, 10:51 22561
Требования по информбезопасности усилили к казахстанским банкам
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка информирует об утверждении постановления правления Агентства от 29 апреля 2022 года № 30 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования информационной безопасности на финансовом рынке", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В связи с растущими киберугрозами возрастает необходимость усиления защиты информационных систем, содержащих конфиденциальную информацию о клиентах банка, состоянии их счетов и проведении различных финансовых операций.
 

В принятом постановлении были уточнены определения и усилены требования по обеспечению информационной безопасности банков второго уровня, а также более четко установлены границы ответственности банковских подразделений, входящих в систему управления информационной безопасностью", - рассказали в пресс-службе АРРФР.

 
Кроме того, обмен данными о событиях и инцидентах информационной безопасности с банками второго уровня полностью переводится в автоматизированный формат. В этой связи отменяется необходимость в направлении в бумажном виде ряда отчетов и иных разъяснительных документов.
 

Изменения усиливают существующие требования к банкам второго уровня по обеспечению ими информационной безопасности и призваны повысить эффективность функционирования отраслевого центра информационной безопасности. Совершенствование процедуры обмена информацией снизит бумажный документооборот", - добавили в ведомстве.

 

Глава государства: работа акимов будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса

19.05.2022, 19:19 30581
Глава государства: работа акимов будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с казахстанскими бизнесменами подчеркнул, что формирование привлекательного бизнес-климата включает в себя не только изменение законов и предоставление государственных субсидий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Определяющую роль здесь играет эффективность реализации всех принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне", - сказал глава государства. 

 
Президент обратился к присутствовавшим на встрече акимам: 
 

Вы должны взять на карандаш и принять во внимание все высказанные замечания. Здесь присутствует лишь небольшая часть бизнес-сообщества. В основном они представлены в областях, и поэтому давайте вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения. И работа акимов в значительной степени будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса в тех или иных областях".

 
Глава государства подчеркнул, что такие встречи будут продолжаться и они будут носить деловой характер.
 

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