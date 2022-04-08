В Казахстане дорожает пшеница

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По итогам 2021 года посевная площадь пшеницы в РК составила 12,9 млн гектаров - на 6,2% больше по сравнению с 2020 годом. Увеличение посевной площади отмечается второй год подряд. В то же время, несмотря на рост площадей, валовой сбор пшеницы в 2021 году сократился сразу на 17,1%, до 11,8 млн тонн. Для справки: годом ранее в секторе отмечался рост на 24,5%", - информирует energyprom.kz.
По данным аналитиков, снижение валового сбора - одна из причин колоссального скачка объема импорта пшеницы и меслина в РК. Так, за 2021 год, по предварительным данным, в страну ввезли уже 1,2 млн тонн продукции (плюс 65,5% за год) на 182,9 млн долларов США (плюс 97,4%, то есть практически вдвое). Только за январь текущего года в РК уже завезли 175,4 тысячи тонн пшеницы и меслина (годовой рост - в 5,6 раза) на 39,2 млн долларов США (рост - в 14,3 раза за год).
Что касается экспорта в секторе, то он также увеличился, несмотря на сокращение валового сбора: за 2021 год - на 10,3%, до 5,8 млн тонн (и 1,4 млрд долларов США). За январь текущего года на внешние рынки из РК поставили 599,8 тысячи тонн пшеницы и меслина - на 45,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении рост был еще больше - сразу на 87,2%, до 177 млн долларов США", - проинформировали они.
Также сообщается, что в государства СНГ в январе 2022 было отправлено 346,3 тысячи тонн пшеницы и меслина - на 16,1% больше по сравнению с январем прошлого года. На остальные страны мира пришлись 253,6 тысячи тонн, рост за год сразу в 2,2 раза.
В страновом разрезе более половины экспорта пшеницы и меслина пришлось лишь на две страны: Узбекистан (223,9 тысячи тонн на 58,5 млн долларов США) и Иран (101,7 тысячи тонн на 34 млн долларов США). Значительные объемы отправлены также в Афганистан (79,9 тысячи тонн) и Италию (60,9 тысячи тонн)", - отметили аналитики.
По их данным, цены экспортных поставок на пшеницу и меслин по итогам января текущего года выросли на 19% за год. В частности, цены экспортных поставок в страны СНГ увеличились на 21,8%, в остальные страны мира - на 10,8%.
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