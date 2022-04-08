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В Казахстане дорожает пшеница

07.04.2022, 10:46 13336
В Казахстане дорожает пшеница
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Цены сельхозпроизводителей на пшеницу выросли за март на 1,5%, за год - более чем на 20%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По итогам 2021 года посевная площадь пшеницы в РК составила 12,9 млн гектаров - на 6,2% больше по сравнению с 2020 годом. Увеличение посевной площади отмечается второй год подряд. В то же время, несмотря на рост площадей, валовой сбор пшеницы в 2021 году сократился сразу на 17,1%, до 11,8 млн тонн. Для справки: годом ранее в секторе отмечался рост на 24,5%", - информирует energyprom.kz.

 
По данным аналитиков, снижение валового сбора - одна из причин колоссального скачка объема импорта пшеницы и меслина в РК. Так, за 2021 год, по предварительным данным, в страну ввезли уже 1,2 млн тонн продукции (плюс 65,5% за год) на 182,9 млн долларов США (плюс 97,4%, то есть практически вдвое). Только за январь текущего года в РК уже завезли 175,4 тысячи тонн пшеницы и меслина (годовой рост - в 5,6 раза) на 39,2 млн долларов США (рост - в 14,3 раза за год).
 

Что касается экспорта в секторе, то он также увеличился, несмотря на сокращение валового сбора: за 2021 год - на 10,3%, до 5,8 млн тонн (и 1,4 млрд долларов США). За январь текущего года на внешние рынки из РК поставили 599,8 тысячи тонн пшеницы и меслина - на 45,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении рост был еще больше - сразу на 87,2%, до 177 млн долларов США", - проинформировали они.

 
Также сообщается, что в государства СНГ в январе 2022 было отправлено 346,3 тысячи тонн пшеницы и меслина - на 16,1% больше по сравнению с январем прошлого года. На остальные страны мира пришлись 253,6 тысячи тонн, рост за год сразу в 2,2 раза.
 

В страновом разрезе более половины экспорта пшеницы и меслина пришлось лишь на две страны: Узбекистан (223,9 тысячи тонн на 58,5 млн долларов США) и Иран (101,7 тысячи тонн на 34 млн долларов США). Значительные объемы отправлены также в Афганистан (79,9 тысячи тонн) и Италию (60,9 тысячи тонн)", - отметили аналитики.

 
По их данным, цены экспортных поставок на пшеницу и меслин по итогам января текущего года выросли на 19% за год. В частности, цены экспортных поставок в страны СНГ увеличились на 21,8%, в остальные страны мира - на 10,8%.
 
Ранее сообщалось, что сроки введения ограничений на экспорт зерна и муки озвучил министр сельского хозяйства Казахстана.
 

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Новая ветроэлектростанция близ Алматы заработает в 2022 году

08.04.2022, 11:04 1751
Новая ветроэлектростанция близ Алматы заработает в 2022 году
АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Новую ветроэлектростанцию (ВЭС), мощностью 60 мегаватт, которая строится в 140 километрах от Алматы, планируют ввести в эксплуатацию к началу августа этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе "Самрук-Энерго", станция будет вырабатывать 225,7 млн киловатт-час электроэнергии в год. Помимо производственных характеристик, проект важен для региона своей экологической составляющей. Строительство и запуск ВЭС позволит снизить до 206 тыс. тонн выбросы парниковых газов, а также заместит порядка 89 тыс. тонн условного топлива в год.
 

Энергетический объект возводится в Енбекшиказахском районе Алматинской области в так называемом Шелекском коридоре – уникальном регионе для развития потенциала ВИЭ, где среднегодовая скорость ветра на высоте 50 метров составляет - 7,8 метров в секундку, плотность потока – 310 ватт на квадратный метр. В будущем мощность ВЭС планируется нарастить до 300 мегаватт", - проинформировали в пресс-службе.

 
Отмечается, что проект, общая стоимость которого составляет 37,4 млрд тенге, предусматривает строительство 24 ветроэнергетических установок, каждая номинальной мощностью 2,5 мегаватт, подстанции, воздушных линий электропередач и сопутствующей инфраструктуры. Основное оборудование станции – производства компании "GoldWind". Реализацию проекта ведет казахстанский электроэнергетический холдинг АО "Самрук-Энерго" в партнерстве с китайской корпорацией "Power China". 
 
По словам экспертов Самрук-Энерго, несмотря на действующие в Алматы и области энергетические мощности - Алматинские ТЭЦ, Капшагайская и Алматинский Каскад ГЭС, Жамбылская ГРЭС, а также Иссыкская, Мойнакская, Катаральские, Талдыкорганские ГЭС, - регион является энергодефицитным и не располагает в достаточной мере собственными топливными ресурсами. Из-за недостатка генерирующих мощностей потребность области в электроэнергии закрывается только на 50% собственными энергоисточниками. Дефицит восполняется от внешних энергопроизводителей (из северных областей республики, Жамбылской ГРЭС и Кыргызстана). Эти факторы, а также наличие в регионе хорошей ресурсной базы возобновляемых источников энергии послужили основанием для реализации Самрук-Энерго проекта строительства ветроэлектростанции на 60 МВт в Шелекском коридоре. 
 

В АО "Самрук-Энерго" на сегодня действует 5 объектов ВИЭ. Их совокупный объем выработки электроэнергии за 2021 год составил 325,3 млн киловатт-час. Это 7,7% от объема электроэнергии, вырабатываемой всеми объектами ВИЭ в РК", - добавили в компании.

 

Казахстан планирует продлить запрет на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортом

07.04.2022, 13:52 10831
Казахстан планирует продлить запрет на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортом
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Казахстан планирует продлить запрет на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортом, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для недопущения возникновения дефицита на нефтепродукты на внутреннем рынке Министерством энергетики РК разработан проект совместного приказа министров энергетики, финансов, внутренних дел Республики Казахстан и председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", предусматривающий продление запрета сроком на шесть месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826)", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что запрет не распространяется на вывоз смазочных масел (кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0) и на случаи вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также вывоза ГСМ в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.
 
Ранее глава Минэнерго высказался о ценах на топливо после отмены госрегулирования.
 

Сингапурская компания привлечена к созданию контейнерного хаба в морпорту Актау

07.04.2022, 09:21 15311
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Берик Камалиев и вице-президент сингапурской компании PSA International Pte Ltd Ли Пен Ги обсудили вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны договорились о создании контейнерного хаба в порту Актау, а также затронули тему цифровизации таможенных и торговых процессов, информирует пресс-службе МИИР РК.
 
Представители PSA выразили заинтересованность в дальнейшем развитии перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. По итогам встречи стороны договорились утвердить соответствующую дорожную карту.
 
В ведомстве напомнили, что по поручению главы государства Комитетом транспорта МИИР РК ведется работа по созданию контейнерного хаба в порту Актау. Реализация проекта позволит увеличить поток контейнеров через казахстанский морпорт до 100 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).
 

По итогам I квартала текущего года объем контейнерных перевозок через морские порты Актау и Курык вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в пресс-службе. 


Как сообщалось ранее, создание контейнерного хаба в специальной экономической зоне "Морпорт Актау" планируется в целях развития грузоперевозок по Транскаспийскому транспортному маршруту.
 

В правительстве рассмотрели предложения по демонополизации ряда сфер экономики

06.04.2022, 20:39 23021
В правительстве рассмотрели предложения по демонополизации ряда сфер экономики
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики при правительстве РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания были рассмотрены предложения по демонополизации сфер строительства и ЖКХ, транспорта, функционирования автодорог и промышленности, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что одним из основных направлений работы станет обеспечение прозрачности и открытости процесса получения технических условий для подключения к сетям субъектов естественных монополий. В настоящее время достоверная и открытая информация по расположению инженерных сетей, точек подключения и свободным мощностям отсутствует, что создает условия для незаконного отказа в доступе к услугам или завышения требований при подключении. 
 
Для изменения ситуации предлагается обязать все субъекты естественных монополий оцифровать и регулярно актуализировать информацию по сетям, точкам доступа и свободным мощностям для подключения потребителей, а также ввести учет выдаваемых технических условий на единой цифровой площадке. 
 
Далее министр отметил, что частные экспертные организации планируется освободить от абонентской платы за использование информационной системы Госэкспертизы. 
 
Относительно строительства и ввода в эксплуатацию новых жилых домов - планируется исключить монополию крупного оператора интернет-связи. На сегодняшний день застройщики практически не привлекают сторонних операторов к подключению нового жилья к интернету, поэтому у жильцов новостроек ограничен выбор в плане услуг телекоммуникации. Для изменения сложившейся ситуации будет принята норма, согласно которой при возведении многоквартирных жилых домов будет обеспечено привлечение нескольких операторов связи. 
 
Кроме того, проведение линий интернет-связи планируется сделать обязательным условием при сдаче готовых объектов, как и в случае с инженерными сетями. 
 
Глава правительства поддержал данные предложения. При этом Алихан Смаилов поручил МИИР РК доработать ряд других мер, которые в ходе обсуждения были подвергнуты критике, и внести на рассмотрение комиссии обновленные предложения в недельный срок.
 
Ранее глава МЦРИАП выступил с предложением демонополизировать АО "Казахтелеком".
 

В Казахстане 220 млрд тенге выделят на весенне-полевые работы

06.04.2022, 19:01 24331
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - В Казахстане 220 млрд тенге выделят на весенне-полевые работы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в текущем году по линии АО "Аграрная кредитная корпорация" на кредитование весенне-полевых и уборочных работ выделен бюджетный кредит объемом 70 млрд тенге, рассматривается вопрос об увеличении суммы до 140 млрд. 
 

При этом по дополнительным 70 млрд тенге будет увеличен норматив кредитования, о чем просили сами фермеры. С приходом этих вторых 70 млрд тенге норматив будет повышен с 23 тысяч тенге до уровня 54 тысячи тенге. В рамках форвардного закупа АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" поступили 466 заявки на сумму свыше 83,1 млрд тенге. Профинансировано 292 СХТП на сумму 67,1 млрд тенге. Объем финансирования форвардных закупок вырос с 40 млрд тенге в прошлом году до 80 млрд тенге в этом году. То есть на весенне-полевые работы в прошлом году было выделено 110 млрд тенге, в этом году - 220 млрд тенге", - сказал министр. 

 
Также расширен перечень закупаемых культур до десяти наименований, таких как: пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, овес, подсолнечник, лен, рапс, соя, гречиха и кукуруза.
 

Акиматами и фермерами подтверждена готовность к проведению посевной кампании. Я лично побывал в регионах, увидел посевные работы. В целях координации всех вопросов, связанных с проведением посевных работ, обеспечением СХТП семенами, агрохимией, техникой, финансированием создан Республиканский оперативный штаб, в состав которого включены все заинтересованные органы и организации, а также заместители акимов областей", - сказал спикер.

 
Согласно данным акиматов, сформирована прогнозная структура посевных площадей на 2022 год. Общая посевная площадь составит 23,1 млн гектаров. 
 

Значительно увеличена площадь кормовых культур, которая в текущем году составила 3,6 млн гектаров. Это позволит произвести больше кормов и обеспечить нуждающиеся регионы. Увеличены также площади посева картофеля, подсолнечника, овощей, то есть так называемых социальных культур. Хочу отметить, что новыми подходами в государственной поддержке АПК предусматривается жесткий подход к соблюдению севооборота, в том числе с использованием цифровых технологий. Например, масличные культуры являются высокорентабельными и не менее востребованными, чем зерновые. Надо сделать упор на это", - подчеркнул министр.

 
По его словам, при подготовке к проведению работ будут учитываться погодные явления. Так, одной из важных задач земледелия в республике является проведение мероприятий по накоплению влаги в почве и ее рациональному использованию. Регионами такая работа ведется, снегозадержание в два следа проведено на площади около 3,1 млн гектаров, что превышает уровень соответствующего периода 2021 года в 2,5 раза. В настоящее время проводятся работы по закрытию влаги. Только достаточное накопление влаги в почве может дать хороший урожай.
 

В этом году нами проведена большая работа по влагозадержке, по закрытию влаги. В южных регионах были дожди, влагозарядка очень хорошая. В Акмолинской области тоже в основных зерносеющих районах очень хорошая влагозарядка. Поэтому, в принципе, с осторожным оптимизмом смотрим на будущие работы и будущий урожай", - сказал глава МСХ.

 
Он отметил, что более точные прогнозы будут представлены позже.
 

Глава МСХ прокомментировал вопрос отмены квот на вывоз подсолнечника и масла

06.04.2022, 16:35 26746
Глава МСХ прокомментировал вопрос отмены квот на вывоз подсолнечника и масла
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе заседания мажилиса ответил на вопросы депутатов, планируется ли отмена квоты на вывоз масла и семян подсолнечника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как напомнил министр, в Казахстане до 1 июня действует квота на вывоз 114 тысяч тонн масла нерафинированного и 125 тысяч тонн семян подсолнечника. 
 

У нас внутри большая емкость незадействованных перерабатывающих заводов, поэтому мы подошли аккуратно, чтобы загрузить наши внутренние заводы. Но производители подсолнечника, фермеры жалуются, что заводы не дают достаточно цены, не покупают у них. Поэтому до 1 июня всю квоту выберут, и мы на межведомственную комиссию вынесем этот вопрос. Мы хотим поднять вопрос о введении минимальных цен приобретения заводами-переработчиками, чтобы обеспечить рентабельность самих производителей, фермеров", - сказал Карашукеев.

 
Он отметил, что в ведомстве сбалансированно принимают решение по данному вопросу.
 

Просто открыв рынок и не ограничивая, введя пошлины, мы можем привести к тому, что весь подсолнечник сейчас уйдет за границу, внутреннее производство у нас не будет развиваться, и мы придем к такой же ситуации, как на рынке пшеницы, что большая часть переработки зерна у нас будет аккумулирована в соседних странах", - пояснил глава МСХ.

 

Карашукеев озвучил сроки ограничений на экспорт зерна и муки

06.04.2022, 15:19 28691
Карашукеев озвучил сроки ограничений на экспорт зерна и муки
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Сроки введения ограничений на экспорт зерна и муки озвучил министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев сегодня в кулуарах мажилиса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ограничения на экспорт будут введены 15 апреля и продлятся 2 месяца, до 15 июня. Вывозить сырье можно будет только при условии обеспечения внутреннего рынка, заявил глава Минсельхоза. 
 

В этот период Казахстан может продать 1 млн тонн зерна и 300 тысяч тонн муки. При этом на внутренний рынок производители обязаны поставить 10% от вывозимого объема, причем по сниженным ценам, то есть 100 тысяч тонн зерна и 30 тысяч тонн муки. Я думаю, условия очень справедливые", - цитирует министра Sputnik Казахстан

 
По словам Карашукеева, квоты на 300 тысяч тонн муки достаточны для того, чтобы экспортеры не пострадали. Он отметил, что среднемесячный экспорт зерна из Казахстана равен 500 тысячам тонн.

Напомним, 2 дня назад Карашукеев заявил, что Казахстан планирует ввести временные ограничения на экспорт зерна и муки для защиты внутреннего рынка.
 

Казахстан в одностороннем порядке расторгает договоры с украинскими фармпроизводителями

06.04.2022, 12:59 30026
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният на заседании мажилиса в среду сообщила, что Казахстан в одностороннем порядке расторгает заключенные ранее договоры с фармацевтическими заводами Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вопрос о возможных проблемах с бесперебойной поставкой лекарств из-за геополитической ситуации на пленарном заседании мажилиса подняла депутат Зарина Камасова.
 

Министерство здравоохранения столкнулось с трудностями поставки лекарств с Украины, там закупается более 25 наименований. Другая проблема - это импортозависимость нашего производства от некоторых компонентов и логистики. Вследствие этого идет рост себестоимости изделий", - сказала депутат.

 
Она отметила, что больницы могут остаться без необходимых медизделий: шприцев, катетеров и др.
 
В свою очередь глава Минздрава заверила, что необходимые препараты и медизделия закуплены на 94%. На сегодня поставлено 50% от всего объема препаратов на склады "СК-Фармации". До конца июня препараты для лечения пациентов имеются. 
 

Что касается Украины, от всего объема 1,6% - это 25 наименований лекарственных препаратов - поставляли с Украины. В начале года поставщики с Украины поставили лекарственные препараты от 40% до 70% от этого объема. На сегодняшний день заводы закрыты. Мы в одностороннем порядке расторгаем договоры и проводим на оставшиеся объемы конкурсы", - сообщила Гиният, добавив, что конкурсные мероприятия будут закончены до 1 июля.

 

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