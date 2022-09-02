В Казахстане могут ввести налог на роскошь

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Анонсируя новый Налоговый кодекс на 2023 год, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность введения налога на роскошь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики. В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок - налоговое администрирование - должен быть полностью обновлен", - сказал Токаев, озвучивая послание народу Казахстана на совместном заседании палат парламента РК.
В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь, отметил глава государства.
Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс", - пояснил Токаев.
Кроме того, предстоит обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие.
Президент подчеркнул, что для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами.
Токаев особо подчеркнул необходимость принятия решительных мер для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин.
При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года. Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную "очистку", - добавил он.