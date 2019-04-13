В Казахстане на 20,4% вырос общий объем переводов через международные системы

Алматы. 12 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан сообщил о росте общего объема переводов через системы международных денежных переводов на 20,4% в 2018 году, передает Kazakhstan Today.

По результатам надзора (оверсайта) платежных систем и развития рынка платежных услуг за 2018 год, в течение 2018 года наблюдался рост общего объема переводов денег через системы международных денежных переводов (СМДП) на 20,4% в сравнении с 2017 годом, сообщает пресс-служба финрегулятора.

Количество отправленных физическими лицами переводов через СМДП за рубеж в 2018 году превысило соответствующий показатель 2017 года на 19,3% и составило 2,7 млн транзакций на сумму 601,8 млрд тенге. В течение 2018 года физическими лицами из-за границы посредством СМДП было получено 1,5 млн денежных переводов на сумму 362,0 млрд тенге (увеличившись на 17,0%).

Объем транзакций, проведенных через СМДП на территории Казахстана в 2018 году, также показал рост и увеличился на 44,7% в сравнении с 2017 годом. Наибольшую долю отправленных по Казахстану денежных переводов составили переводы посредством СМДП "Золотая корона" (более 70%).

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