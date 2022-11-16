В Казахстане наблюдаются высокие инфляционные ожидания

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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на некоторое замедление месячной инфляции до 1,6% м/м в октябре после значительного роста на 1,8% м/м месяцем ранее, она все еще значительно превышает среднегодовые значения - 0,7% в октябре за последние 5 лет. Наблюдаются высокие инфляционные ожидания. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов в ходе заседания правительства РК.
В октябре резко повысились медианные оценки ожидаемой и воспринимаемой населением инфляции до 18,3% и 22% соответственно. Оба показателя достигли своих максимальных значений с 2016 года. Рост инфляционных процессов на фоне высоких инфляционных ожиданий, фискального стимулирования требует продолжения дезинфляционной денежно-кредитной политики", - сказал Берик Шолпанкулов.
По его словам, в годовом выражении инфляция достигла 18,8%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 23,1%. Завершилось сезонное удешевление плодоовощной продукции.
Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17,9%. Наблюдается ускорение роста цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, бытовые приборы, стройматериалы, медикаменты. При этом в структуре непродовольственных товаров отмечается замедление роста цен на ГСМ и автомобили в результате выхода из расчета высокой базы прошлого года", - сказал заместитель председателя Национального банка РК.
Он отметил, что инфляция платных услуг достигла 13,5%. Продолжилось удорожание аренды жилья, повысилась стоимость электроэнергии ввиду роста тарифов у энергопроизводящих компаний.
Как отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов, инфляция в октябре текущего года ускорилась. Наибольший вклад в этот процесс продолжает вносить рост цен на продовольственные товары.
Это говорит о недостаточности принимаемых мер, в первую очередь со стороны акиматов. Регионам необходимо до конца текущего года обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и обеспечения эффективной реализации задач, поставленных главой государства. До конца года осталось менее двух месяцев. Надо всем приложить усилия для завершения всех проектов и реализации планов, эффективного освоения бюджета", - сказал премьер.