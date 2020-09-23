В Казахстане объемы урожая зерна планируются на уровне 18 млн тонн

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход уборочных работ 2020 года, передает Kazakhstan Today.



К настоящему времени в стране выполнены свыше 93% уборочных работ. Объемы урожая планируются на уровне 18 млн тонн зерна. Урожайность составляет 12,3 ц/га. Экспортный потенциал нового урожая составляет порядка 7,5-8 млн тонн, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.



"Тенденция в мире показывает, что на мировом рынке спрос и цены на продовольствие будут только увеличиваться. Поэтому нашей приоритетной задачей является значительное увеличение производства и экспорта продуктов переработки зерна", - сказал Мамин.



Глава правительства поручил Министерству сельского хозяйства разработать Дорожную карту по развитию отрасли переработки зерновых и зернобобовых культур, а также повышению экспортного потенциала.



Акиматам и Министерству сельского хозяйства дано поручение завершить уборку урожая в кратчайшие сроки и обеспечить сохранность урожая, установление закупочной цены на зерно и информирование участников рынка, обеспечить возвратность средств в рамках механизма форвардного закупа.



Министерству индустрии совместно с АО НК "КТЖ" поручено принять меры по обеспечению подвижным составом для бесперебойной транспортировки зерна.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства