В Казахстане отмечается дефицит кормов для птицы

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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Дефицит высокобелковых кормов для птицы - шрота и жмыха может спровоцировать рост цен на продукцию птицеводства в Казахстане, сообщает национальная палата предпринимателей "Атамекен".
Ситуация с нехваткой корма началась в сентябре и, по словам предпринимателей, обострилась вследствие отсутствия вагонов для транспортировки кормов железнодорожным транспортом. На сегодняшний день для обеспечения птицеводческих хозяйств кормами и внутренних перевозок масла растительного необходимо около 300 вагонов в месяц.
Несмотря на своевременность поданных заявок со стороны предприятий, АО "Қазтеміртранс" не предоставляет крытые железнодорожные вагоны под погрузку вышеуказанных продуктов. Не согласовываются планы и со стороны КТЖ или согласовывают малое количество, вследствии чего предприниматели не исполняют план и выплачивают штрафы", - отметил председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана Ядыкар Ибрагимов.
Предприниматели заявляют, что нарушение поставок влечет за собой образование дефицита не только шрота и жмыха, но и бутилированного подсолнечного масла, что может отразиться на ценах множества социально значимых продуктов питания.
В нацпалате транспортные компании призвали соблюдать баланс при распределении вагонов в перевозках, так как на первое место должен выходить вопрос продбезопасности.
Если на полках пропадет мясо птицы, яйцо и подсолнечное масло, то это создаст социальную напряженность", - подчеркнул заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Бауыржан Ахметаев.
В качестве решения возникшей проблемы директор департамента по обеспечению перевозок АО "Қазтеміртранс" Нурлан Есембаев предложил предпринимателям подавать заявки на вагоны тоннажем 64-66 тонн.
Шрот тяжелый, поэтому в заявках указывают 68 тонн. В связи со сложившейся ситуацией давайте привлечем свободные вагоны тоннажем от 64 до 66 тонн, что может ускорить решение ситуации. Однако не все вагоны с верхозагрузочными люками, если, например, 3 вагона могут быть насыпью, 4 - в мешках", - сказал он.
Также Есембаев предложил проработать вопрос с другими владельцами вагонов для эффективного решения проблемы.
Участники встречи договорились создать оперативный штаб по решению проблемы масложировой отрасли, куда участники рынка будут присылать данные по объемам, необходимым к перевозки, также по возможностям перевозки кормов в мешках.