Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане отменяется временное регулирование цены на сжиженный газ, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с пунктом 8.2 Протокола заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК от 30 марта 2020 года было поручено Министерству энергетики совместно с Министерством национальной экономики и Министерством юстиции принять меры по введению временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях, сообщает пресс-служба Минэкономики РК.

Был принят и зарегистрирован в Министерстве юстиции от 3 апреля 2020 года за №20293 приказ "Об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях".

Поскольку приказ был принят в рамках временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях, а также в целях поддержки предпринимательской деятельности принят и зарегистрирован в органах юстиции приказ министра энергетики РК от 23 февраля 2021 года №61 "О внесении изменения в совместный приказ министра энергетики Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года №125 и министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года №22 "Об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях".

НПП "Атамекен" совместно с отраслевыми ассоциациями в целях поддержки предпринимателей неоднократно обращалась в госорганы с предложениями по определению срока действия приказа, в случае продления действия которого у предпринимателей возникал риск сокращения сотрудников.

В соответствии с данным приказом окончательный срок действия приказа определен до 1 марта 2021 года.

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