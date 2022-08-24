В Казахстане планируют собрать 18,3 млн тонн зерновых

Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы более 13,4 млн тонн. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна (на 1 августа) в объеме 3,1 млн тонн, в том числе пшеницы - 2,5 млн тонн", - сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании правительства.
Ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт и, соответственно, сохранения торговых позиций на наших традиционных рынках.
Общая емкость хранения зерна в республике составляет 29,1 млн тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях - 12,6 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей - 16,5 млн тонн. Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет", - проинформировал министр сельского хозяйства РК.
Он подчеркнул, что акиматам областей необходимо обеспечить готовность зернохранилищ к приемке нового урожая.
В связи со сложившиеся геополитической ситуации в мире, а также снижением производства зерновых в ряде стран перед нами стоит важная задача по обеспечению продовольственной безопасности", - отметил министр.
Как сообщил Ербол Карашукеев, основным вопросом успешного проведения уборочной кампании является обеспечение фермеров финансовыми средствами.
В текущем году по линии АО "Аграрная кредитная корпорация" общая сумма финансирования весенних полевых и уборочных работ составит 140 млрд тенге. На сегодняшний день в рамках программы "Кен дала" профинансировано более 3,7 тысячи заявок на сумму 110 млрд тенге", - проинформировал министр.
В рамках поручения главы государства в текущем году продкорпорацией осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции, благодаря которому законтрактован объем поставки зерна в ресурсы продкорпорации в объеме 1 137,3 тысячи тонн, для чего было выделено 80 млрд тенге.
При этом у продкорпорации уже имеется резервный запас зерна в объеме 362,8 тысячи тонн. Указанные объемы зерна в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок в целях его стабилизации и обеспечения продбезопасности", - добавил Ербол Карашукеев.
Также в ходе заседания правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что погодные условия в текущем году благоприятны для кормозаготовочных работ.
Вместе с тем в Мангистауской и Атырауской областях идет отставание от графика. Этим регионам необходимо активизировать данную работу. Относительно подготовки к уборке хочу отметить, что правительством приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ", - заявил глава правительства.
По его словам, по прогнозу в текущем году ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей.
Главная задача перед Министерством сельского хозяйства и акиматами - своевременное и качественное проведение уборки. Необходимо обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая. А также министерствам сельского хозяйства, индустрии и национальной компании КТЖ совместно с акиматами регионов провести работу по обеспечению подвижным составом и решению вопросов логистики", - сообщил премьер-министр.
Также он поручил Министерству сельского хозяйства совместно "Продовольственной контрактной корпорацией" принять меры по своевременному формированию запасов кормов для обеспечения потребностей фермеров в зимний период с сохранением стабильных цен на них.