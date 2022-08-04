В Казахстане планируют ввести дифференцированный тариф на дизтопливо

НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - В Казахстане разработан проект приказа, предусматривающий дифференцированные цены на дизельное топливо, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Цены дифференцируются в зависимости от резидентства, объема потребления и вида транспорта. Работа в данном направлении будет продолжена с заинтересованными государственными органами и сторонами. Во-вторых, было поручено избежать дефицита дорожного битума. По результатам проведенной работы, квота на импорт гудрона из Российской Федерации увеличена с 280 до 430 тыс. тонн, увеличено и производство битума на битумном заводе в Актау. Это позволит отечественным производителям битума увеличить производство на 300 тыс. тонн. В результате совокупная ежегодная мощность составит 1,2-1,3 млн тонн в год, что позволит покрыть потребности внутреннего рынка для строительства дорог", - сообщил в ходе пресс-конференции в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков.
По словам министра, дефицит возникает из-за неравномерного отбора битума дорожно-строительными компаниями. В частности, в зимне-весенний период заявки на производство битума практически не поступают. В этой связи, ведомством совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатывается вопрос определения единого поставщика для закупа битума в зимний и весенний периоды.
По данным пограничной службы, в Республику Казахстан ежедневно въезжает около 4,5 тыс. грузовиков, из них 70% - иностранные.
По словам министра энергетики Республики Казахстан Болата Акчулакова, низкие цены на автозаправочных станциях в республике приводят к росту среднемесячного потребления примерно на 120 тыс. тонн.