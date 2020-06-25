В Казахстане предлагают ввести инвестиционный налоговый кредит

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - В Республике Казахстан предлагают внедрить инвестиционный налоговый кредит. Об этом рассказал глава Министерства национальной экономики РК Руслан Даленов на пленарном заседании мажилиса, передает Kazakhstan Today.

По словам Руслана Даленова, предлагаемый инвестиционный налоговый кредит будет предоставляться на три года по КПН и налогу на имущество.

Он будет беспроцентный, но в случае неисполнения условий будет начисляться пеня", - уточнил он.





Также предлагается распространить норму по уменьшению исчисленной суммы НДС на переработку хлопка, производство дрожжей, кондитерских изделий, сахара из сахарной свеклы. По словам министра, это будет стимулировать переработку сельхозпродукции, увеличение объема производства.

В целях упрощения процедуры возврата НДС при экспорте предлагается предоставление права на применение упрощенного возврата НДС для отечественных производителей в размере 50% без проверки, 50% после проверки.

Кроме того, предлагается распространение льготы по НДС для производства компонентов транспортных средств и сельхозтехники. Это увеличит долю казахстанского содержания в отечественных автомобилях.

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