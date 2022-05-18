В Казахстане промпроизводство в январе - апреле увеличилось на 4,7%

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Индекс промышленного производства в Казахстане в январе - апреле 2022 года составил 104,7%, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отмечается, что увеличение объемов производства зафиксировано в 16 регионах республики, заметный рост отмечен к январю - апрелю 2021 года в городе Алматы (113,5%), Жамбылской (110%), Акмолинской (109,6%) и Атырауской (109%) областях. При этом снижение зафиксировано в Кызылординской области.

В январе - апреле 2022 года произведено промышленной продукции на сумму 15 439 млрд тенге, из них в горнодобывающей отрасли (52,1% от общего объема) - на 8045,2 млрд тенге, в обрабатывающей (41,5%) - на 6411,5 млрд тенге.

По сравнению с январем - апрелем 2021 года отмечается рост объемов добычи сырой нефти (105%) и природного газа (106,4%), производства напитков (118,7%), табачных изделий (119,3%), химической (108,5%) и металлургической промышленности (104,1%), резиновых и пластмассовых изделий (114,3%), фармацевтической (106,4%) и прочей неметаллической минеральной продукции (109,5%).

Добыча нефти, включая газовый конденсат, за отчетный период увеличилась на 5% и составила 29,5 млн тонн.

Производство бензина выросло на 4,2%, до 1,6 млн тонн.

Производство муки увеличилось на 21% и составило 1,2 млн тонн.