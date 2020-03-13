Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане расширят меры по поддержке бизнеса и развитию предпринимательства. Об этом сегодня на втором заседании Межведомственной комиссии (МВК) по вопросам импортозамещения и продвижения экспорта сообщил премьер-министр Аскар Мамин, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировали в пресс-службе премьер-министра, за прошедший месяц в Проектный офис "экономики простых вещей" поступило более 130 новых проектов, всего в проработке находится 227 проектов на сумму около 1 трлн тенге. Лидерами по количеству представленных инициатив являются Кызылординская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области. В числе отстающих - Атырауская, Алматинская и Северо-Казахстанская области.

По количеству проектов лидируют отрасли машиностроения (55 проектов), пищевой промышленности (37) и АПК (35). При этом проекты с наибольшими суммами приходятся на химическую промышленность (на 324 млрд тенге) и производство строительных материалов (на 116 млрд тенге).

Проведенный НПП "Атамекен" скрининг регионов охватил 2,2 млн домашних хозяйств (10 млн жителей) и 788 тыс. субъектов предпринимательства. Результаты скрининга позволили выявить кадровую потребность предприятий (свыше 105 тыс. человек), количество активных жителей, готовых к обучению основам предпринимательства (свыше 153 тыс. человек) и другие параметры.

В пресс-службе также сообщили, что МВК приняла решение о создании акиматами совместно с НПП "Атамекен" проектных офисов на уровне не ниже заместителя акима региона в целях практической реализации итогов скрининга для увеличения объемов местного производства, создания дополнительных рабочих мест и повышения доходов населения.

Кроме того, МВК утвержден регламент отбора проектов по импортозамещению. В частности, будут рассматриваться инвестиционные проекты по созданию нового либо расширению действующего производства в сферах АПК и обрабатывающей промышленности, объем инвестиций в основной капитал должен составлять не менее 100 млн тенге, срок реализации - не более 5 лет, также определены другие критерии. При этом не подлежат рассмотрению проекты по рефинансированию текущих займов.

На заседании рассмотрены проекты по импортозамещению в сельскохозяйственной, химической, текстильной, машиностроительной и других сферах, которые в совокупности позволят создать около 4 тыс. новых рабочих мест и привлечь свыше 350 млрд тенге инвестиций.

Глава правительства поручил продолжить активную работу по импортозамещению и продвижению экспорта.

Государство расширит меры по поддержке бизнеса и развитию предпринимательства", - сказал Мамин.

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