В Казахстане с сентября изменится подход к расчету максимальных ставок вознаграждения по депозитам в тенге

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщил об изменении подхода к расчету максимальных ставок вознаграждения по депозитам в тенге , передает Kazakhstan Today.

Теперь, начиная с сентября, КФГД будет объявлять предельные ставки по депозитам ежемесячно, а не ежеквартально, как ранее. Кроме того, при расчете предельной ставки вознаграждения КФГД будет опираться на одно из двух значений: на средневзвешенную рыночную ставку вознаграждения или на базовую ставку Национального банка - в зависимости от вида и срока вклада.

"Так, по несрочным депозитам ставка вознаграждения будет равна базовой ставке плюс спред. По срочным и сберегательным вкладам на 3 и 6 месяцев ставка вознаграждения будет равна наибольшему из значений: средневзвешенная рыночная ставка вознаграждения плюс спред или базовая ставка НБ РК плюс спред. По срочным и сберегательным вкладам на 12 и 24 месяца предельная ставка будет равна средневзвешенной рыночной ставке плюс спред", - уточнили в пресс-службе КФГД.

По информации фонда, в данный момент формула "базовая ставка + спред" обеспечивает для вкладчиков реальную доходность сверх инфляции, а формула "средневзвешенная рыночная ставка + спред" - высокую доходность. Например, верхний коридор инфляции до конца 2019 года составляет 6%, текущая базовая ставка НБРК - 9%, а средневзвешенная рыночная ставка вознаграждения по наиболее востребованным сберегательным вкладам без пополнения на 12 месяцев за последний период составляет 12,5%, на 24 месяца - 13,2%.

НБ РК публикует решение о базовой ставке два раза в квартал. Официальная информация доступна на веб-сайте nationalbank.kz и в средствах массовой информации. Спредом называют дополнительную доходность сверх базовой или рыночной ставки, значение которой выражается в процентных пунктах. Например, текущая базовая ставка 9% плюс спред 0,5 процентного пункта - это 9,5%. Значение спреда утверждает совет директоров КФГД", - объяснили в пресс-службе фонда.

Средневзвешенную рыночную ставку вознаграждения КФГД будет рассчитывать ежемесячно на основе ставок вознаграждения, по которым депозиты привлекались на рынке за отчетный месяц, с учетом объема привлеченных депозитов.

Новшества в методологии расчета рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения направлены на рост эффективности, оперативности и независимости", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что базовая ставка НБ РК является главным экономическим индикатором стоимости денег в краткосрочном периоде. Теперь, с изменением методологии, ставки вознаграждения на депозитном рынке на коротких отрезках времени будут отражать ту ставку вознаграждения, которая соответствует текущей стоимости денег на рынке. Этот принцип коснется сегмента несрочных вкладов, а также срочных и сберегательных вкладов до 6 месяцев.

Кроме того, у банковского сектора появится возможность более оперативно реагировать на изменение денежно-кредитных условий. Например, линейка предельных ставок, опубликованная в начале сентября 2018 года, действовала с октября по декабрь, при этом за тот же период было опубликовано два решения по базовой ставке. За этот период базовая ставка была повышена на 0,25 процентного пункта, то есть стоимость денег на рынке выросла. Рекомендуемые максимальные ставки КФГД и, соответственно, условия по депозитам в банках не могли учитывать изменение стоимости денег на рынке.

Также в методику вычисления рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам изначально был заложен принцип независимого рыночного ценообразования. Однако срочные и сберегательные вклады - это новый для Казахстана финансовый инструмент, который к текущему моменту представлен на рынке менее одного года. Поэтому если в переходный период существовала объективная необходимость устанавливать рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения с учетом экспертного суждения для того, чтобы поддержать развитие срочного депозитного рынка, то в данный момент, по мере эволюции этого рынка, когда накоплено достаточно статистических данных и на рынке созданы конкурентные условия, стало возможным перейти к установлению рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения по депозитам на основе рыночных показателей.

Модель ценообразования на основе рыночных ставок вознаграждения применяется в других странах. Например, в США Федеральная корпорация страхования депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation) еженедельно устанавливает ограничения на максимальное значение ставки вознаграждения по депозитам, привлекаемым банками с недостаточной капитализацией, на основе рыночных значений. Сейчас предельные ставки колеблются в диапазоне от 0,81% до 1,91% годовых в зависимости от срока, вида и суммы депозита. В Российской Федерации Банк России определяет базовый уровень доходности вкладов, превышение которого влияет на сумму взноса банка в систему страхования вкладов. Базовый уровень доходности публикуется ежемесячно для вкладов в рублях и в иностранной валюте на разные сроки - от трех месяцев до года и более. Базовый уровень также опирается на рыночные ставки вознаграждения по вкладам", - информирует пресс-служба КФГД.

В фонде объяснили, что новые рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения коснутся вновь привлекаемых депозитов. Для вкладчиков смена рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения может и не повлечь за собой запуска новых депозитных продуктов или пересмотра условий по действующим депозитам: ставки вознаграждения по депозитам в банках могут фактически измениться в течение месяца или меняться с меньшей периодичностью. Частота изменения ставок вознаграждения по вновь привлекаемым вкладам, выпуск на рынок новых депозитов для физических лиц зависит от депозитной политики каждого банка.

КФГД устанавливает максимальные ставки вознаграждения с 1 июля 2008 года, чтобы регулировать ставки взносов банков-участников в систему гарантирования депозитов.

С октября 2018 года в Казахстане действует классификация вкладов, отвечающая разным потребностям вкладчиков. Сберегательные вклады предполагают самую высокую из возможных ставку вознаграждения, а капитализация процентов позволяет не только обеспечить покупательную способность накоплений в долгосрочной перспективе, но и быстрее реализовать крупные финансовые цели за счет быстрого прироста баланса депозита. Досрочное снятие сберегательного вклада ограничено: не допускается частичное досрочное снятие, а выдача денег при полном досрочном снятии возможна только через 30 дней после уведомления банка с потерей начисленного вознаграждения. Вкладчики, предпочитающие срочные вклады, более мобильны в распоряжении своими деньгами. Поскольку ограничений досрочного снятия денег меньше, доходность срочных вкладов ниже, чем сберегательных, но выше, чем доходность несрочных вкладов. Несрочный вклад - это самый привычный казахстанцам финансовый инструмент. Такой вклад подходит тем вкладчикам, которые делают сбережения на непредвиденные расходы и которым важно иметь возможность распоряжаться деньгами в любой момент.

Гарантия Казахстанского фонда гарантирования депозитов распространяется на все виды вкладов. Максимальная сумма гарантии зависит от вида и валюты вклада: 15 миллионов тенге - по сберегательным вкладам в тенге, 10 миллионов тенге - по срочным и несрочным вкладам в тенге, 5 миллионов тенге - по всем видам вкладов в иностранной валюте.

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