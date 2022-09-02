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В Казахстане снимут ограничения на вывоз зерна и муки

01.09.2022, 09:43 13921
В Казахстане снимут ограничения на вывоз зерна и муки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - На заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняты решения по снятию ограничений на вывоз зерна и муки и установлению квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Было решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года", - сообщает пресс-служба премьер- министра РК. 

 
Также подчеркивается, что в Казахстане ожидается хороший урожай зерновых. 
 
В этом году планируется собрать более 13 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12%. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 млн тонн. 
 
Сообщается, что Министерству сельского хозяйства поручено вести мониторинг вывоза зерна и проработать вопрос по дальнейшему регулированию экспорта зерна и муки. 
 
Также в ходе заседания было одобрено установление количественного ограничения (квот) на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота, за исключением маточного поголовья. 
 
По данным статистики, на 1 августа 2022 года численность крупного рогатого скота составляет 9,4 млн голов, в том числе - 4,5 млн голов коров, приплод составил 3,2 млн голов. 
 

Принято решение об установлении квоты на вывоз бычков в размере 60 тысяч голов, или 9% от общего поголовья, а также 120 тысяч голов баранчиков, или 10 % от общего поголовья", - информирует пресс-служба. 

 
С 21 января по 21 июля 2022 года действовал запрет на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота. 
 
Ранее сообщалось, что до 30 сентября текущего года вводятся квоты на вывоз с территории Республики Казахстан пшеницы и меслина, муки пшеничной и пшенично-ржаной. 
 

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Годовая инфляция в августе составила 16,1% - Бюро нацстатистики

01.09.2022, 18:27 5541
Годовая инфляция в августе составила 16,1% - Бюро нацстатистики
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Инфляция в августе 2022 года в годовом исчислении составила 16,1%, за август - 1,4%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на продовольственные товары в августе 2022 года по сравнению с августом прошлого года повысились на 20,8%, на непродовольственные товары выросли на 15,5%, платные услуги - на 10,1%", - сообщает Бюро национальной статистики.  

 
На продовольственном рынке значительное повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок - 92,8%, лук репчатый - 46,9%, муку - 41,4%. Снижение цен наблюдалось на свеклу на 12,4%, морковь - на 11,6%.
 
Прирост цен на непродовольственные товары в августе 2022 года (к августу 2021 года) составил 15,5%. 
 

Уровень цен на канцелярские товары вырос на 60,5%, ранец, рюкзак ученический - 44%, товары личного пользования - на 28,4%, моющие и чистящие средства - на 26,6%, бытовые приборы - на 24,2%, строительные материалы - на 20%, детскую обувь - 19,6%, мебель и предметы домашнего обихода - на 19,2%, посуду - на 16%, детскую одежду - 15%, автомобили - на 14,6%, текстильные изделия - на 11,3%, книги - 10,9%, фармацевтическую продукцию - на 10,7%" - сообщается на сайте бюро. 

 
Цены на платные услуги за год выросли на 10,1%. 
 

Уровень цен на организации комплексного отдыха вырос на 20,1%, услуги общественного питания - на 18,4%, санаториев - на 15,3%, здравоохранения - на 14,9%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 13,8%, гостиниц - на 6,9%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,7%", - говорится в отчете.

 
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию, вывоз мусора повысились по 3,7%, водоотведение - на 1,6%, а на центральное отопление снизились на 2,3%, горячую воду - на 0,9%.
 
Ознакомиться со всеми данными по инфляции можно на специально-разработанном интерактивном дэшборде
 

На разработанном нами дэшборде можно посмотреть группировку товаров, по скольким точкам мы ведем мониторинг, уровни инфляции по месяцам начиная с января 2018 года. Кроме того, можно отследить изменения по вкладу товаров и услуг в годовую инфляцию. Казахстанцы могут отследить показатель инфляции по своему региону, посмотреть прирост цен на топовые товары", - сообщил директор департамента статистики цен Куанышбек Жакыпбекулы.

 

КТЖ преобразуют в транзитно-логистическую корпорацию

01.09.2022, 18:04 6016
КТЖ преобразуют в транзитно-логистическую корпорацию
Фото: КТЖ
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Национальная компания "Казакстан темір жолы" будет преобразована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на сайте компании, преобразование нацелено на развитие транзитно-транспортного потенциала страны. 
 
Напомним, сегодня в своем послании народу Казахстана на совместном заседании палат парламента президент акцентировал внимание на необходимости укрепления транзитного потенциала страны.
 

С учетом текущей геополитической ситуации Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой. Нам нужно в полной мере использовать открывающиеся возможности и стать транспортно-транзитным узлом действительно мирового значения", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 

Озвучена численность населения Казахстана с учетом переписи

01.09.2022, 13:52 9781
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Численность населения Казахстана с учетом переписи на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек, сообщает Бюро национально статистики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно обработанным данным, в переписи 2021 года приняло участие 19 186 015 человек. Таким образом, население страны с прошлой переписи 2009 года выросло на 20%, или 3,2 млн человек. Этому способствовали естественный прирост населения, а также миграционный приток на территорию Казахстана.


statgov.kz
Согласно итогам переписи, доля горожан продолжила расти и увеличилась до 61,2%, рост по сравнению с данными предыдущей переписи составил 5%. Соответственно, наблюдается уменьшение доли сельского населения с 43,9% до 38,8%. Наибольшее число городских жителей проживают в Карагандинской области - 80% жителей, свыше 1 млн человек. Напротив, регионом, где проживает меньше всего горожан, стала Туркестанская область. Здесь всего 498 тысяч человек, или 24,3% жителей области проживают в городской местности.         
 

Урбанизация является общемировой тенденцией, которая связана с индустриализацией экономики и перетоком рабочей силы в более производительные сферы. Как правило, жители переезжают из сел в города для получения образования, работы по специальности и улучшения благосостояния. За межпереписной период наибольший рост городского населения отмечается в 6 регионах страны - Акмолинской, Актюбинской, ЗКО, ВКО, СКО, Кызылординской областях. А население столицы выросло в два раза", - говорит глава Бюро национальной статистики АСПиР РК Жандос Шаймарданов.

 
По итогам предыдущей переписи в столице проживало 619 тысяч человек, на момент переписи 2021 года численность населения главного города страны составила 1,23 млн человек.
 
Численность женщин в Казахстане, как и прежде, превалирует над численностью мужчин. По итогам переписи их оказалось на полмиллиона больше (на 536,3 тысячи человек). Если говорить в процентах, доля мужчин составила 48,6% (9 324 840 человек), женщин - 51,4% (9 861 175 человек). Таким образом, на 100 женщин в Казахстане приходится 99 мужчин.
 

В Казахстане повысят уровень МЗП

01.09.2022, 11:50 12961
В Казахстане повысят уровень МЗП
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение поднять уровень минимальной заработной платы до 70 тысяч тенге. Об этом он заявил, выступая на совместном заседании палат парламента с посланием народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер, сообщил глава государства.
 

Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан", - заявил он.


В Казахстане понизят пенсионный возраст для женщин до 61 года. 
 

Фонд "Самрук-Казына" будет трансформирован и частично приватизирован - Токаев

01.09.2022, 11:20 13871
Фонд "Самрук-Казына" будет трансформирован и частично приватизирован - Токаев
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Выступая с посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о трансформации и частичной приватизации фонда "Самрук-Казына", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент сообщил, что фонд «Самрук-Казына» будет трансформирован в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики. 

Другие активы и акции фонда будут приватизированы, в том числе через механизм "народное IPO", - отметил глава государства на совместном заседании палат парламента.


По его словам, в качестве соинвестора «Самрук-Казына» будет участвовать только в критически значимых проектах, которые не могут быть реализованы частными инвесторами. Такие проекты будут определяться резидентом.

Также президент поручил правительству повысить инвестиционную привлекательность отраслей индустрии и недропользования. 

В прошлом году по моему поручению была оценена эффективность всей специальной экономической зоны. В результате мы выявили проблемные моменты, выработали новые подходы. Теперь для развития специальных экономических зон стоит перейти к совершенно другой политике", - подчеркнул он.


Глава государства также напомнил, что иностранные компании переехали в Казахстан, поэтому вопрос повышения инвестиционной привлекательности "становится актуальным".

В своем послании, глава государства также поднял вопрос нехватки кредитных ресурсов для отечественного бизнеса.

Так, по словам Токаева, недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов. 

При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. Нацбанк, Агентство по финрегулированию, правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора.С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются, - заключил президент.



 

В Казахстане с начала уборочной кампании собрано пшеницы с 6,1 млн гектаров

01.09.2022, 11:18 14276
В Казахстане с начала уборочной кампании собрано пшеницы с 6,1 млн гектаров
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - С начала уборочной кампании казахстанские аграрии успели собрать зерновых и зернобобовых культур с площади в 6,1 млн гектаров - это больше 38% от плана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При средней урожайности 12,3 центнера/гектар намолочено 7,5 млн тонн зерна, что на 2,5 млн тонн больше прошлогодних показателей (в 2021 году на аналогичную дату было намолочено 5,1 млн тонн)", - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 

 
Отмечается, что росту урожайности в этом году способствовали благоприятные погодные условия, а также своевременное проведение комплекса агротехнических мероприятий во время весенних полевых работ и обеспечение благоприятной фитосанитарной обстановки в период вегетации растений.
 
Сообщается, что с учетом внутреннего потребления прогнозируется получить достаточный объем зерна, для того чтобы обеспечить казахстанский рынок и отгрузить часть пшеницы на экспорт. 
 

Что касается финансирования, в 2022 году бюджетный кредит составил 140 млрд тенге, что выше уровня 2021 года в 2 раза, в рамках форвардного закупа зерна также увеличено финансирование до 100 млрд тенге, или в 2,5 раза больше, чем годом ранее", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Также подчеркивается, что в рамках реализации поручения главы государства был проработан механизм льготного кредитования сельхозтехники за счет средств АО "Жасыл даму". На льготный лизинг направлено порядка 40 млрд тенге. 
 
Для своевременного проведения уборочных работ СХТП выделено 423,5 тысячи тонн льготного дизтоплива. 
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане снимут ограничения на вывоз зерна и муки. 
 

В Казахстане могут ввести налог на роскошь

01.09.2022, 11:14 14751
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Анонсируя новый Налоговый кодекс на 2023 год, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность введения налога на роскошь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики. В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок - налоговое администрирование - должен быть полностью обновлен", - сказал Токаев, озвучивая послание народу Казахстана на совместном заседании палат парламента РК.

 
В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь, отметил глава государства.
 

Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс", - пояснил Токаев.

 
Кроме того, предстоит обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие.
 
Президент подчеркнул, что для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами.
 
Токаев особо подчеркнул необходимость принятия решительных мер для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин.
 

При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года. Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную "очистку", - добавил он.


 

Токаев озвучил приоритеты нового экономического курса

01.09.2022, 11:07 15151
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с посланием народу Казахстана озвучил приоритеты нового экономического курса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Базовая цель нашей экономической политики остается неизменной - качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан", - сказал Токаев на совместном заседании палат парламента.

 
Основными приоритетами нового экономического роста, по словам президента, являются:
 
- стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику;
 
- развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех; 
 
- справедливое распределение национального дохода.

Мы хорошо знакомы с проблемами, накопившимися в нашей экономике. Например, мы все еще зависим от сырья. Низкая производительность труда, недостаточно инновации… все это - серьезные проблемы. Но есть конкретные способы их решения", - добавил глава госудасртва.

 

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