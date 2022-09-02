В Казахстане снимут ограничения на вывоз зерна и муки

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НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - На заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняты решения по снятию ограничений на вывоз зерна и муки и установлению квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Было решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года", - сообщает пресс-служба премьер- министра РК.

Также подчеркивается, что в Казахстане ожидается хороший урожай зерновых.

В этом году планируется собрать более 13 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12%. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 млн тонн.

Сообщается, что Министерству сельского хозяйства поручено вести мониторинг вывоза зерна и проработать вопрос по дальнейшему регулированию экспорта зерна и муки.

Также в ходе заседания было одобрено установление количественного ограничения (квот) на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота, за исключением маточного поголовья.

По данным статистики, на 1 августа 2022 года численность крупного рогатого скота составляет 9,4 млн голов, в том числе - 4,5 млн голов коров, приплод составил 3,2 млн голов.

Принято решение об установлении квоты на вывоз бычков в размере 60 тысяч голов, или 9% от общего поголовья, а также 120 тысяч голов баранчиков, или 10 % от общего поголовья", - информирует пресс-служба.

С 21 января по 21 июля 2022 года действовал запрет на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота.