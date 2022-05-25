В Казахстане сокращают площадь посева риса

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НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - В Казахстане в рамках диверсификации водоемких культур сокращают площадь посева риса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Площадь риса ожидается снижение на 8,7 тысячи гектаров по сравнению с 2021 годом, из них Кызылординская область - 5,3 тысячи гектаров, Туркестанская область - 2,9 тысячи гектаров и Алматинская область - 0,6 тысячи гектаров", - сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

При этом, отметил министр, ожидается увеличение площади монокультуры - хлопчатника до 115 тысяч гектаров, что на 5 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.

Однако, по оперативным данным данный, показатель превысил 119 тысяч гектаров. Этому способствовала высокая закупочная цена - 350 тысяч тенге за тонну хлопка-сырца, которая была на 220 тысяч тенге больше, чем в 2020 году", - уточнил глава МСХ.

В целом, согласно данным акиматов, планируемая площадь посевов в текущем году на орошаемых землях составляет 1 млн 488 тысяч га, что на 39 тысяч га (2,6%) меньше уровня прошлого года. При этом окончательные площади будут уточнены после завершения посевных работ.

Министр подчеркнул, что развитие орошаемого земледелия будет обеспечено путем широкого внедрения водосберегающих технологий орошения.

Так, в целях стимулирования аграриев к применению современных влагосберегающих технологий осуществляется государственная поддержка в виде инвестиционного субсидирования, которое предусматривает возмещение 50% от понесенных затрат на приобретение современных систем орошения, а также подведения всей необходимой инфраструктуры. Для этих целей по заявкам областей на реализацию 268 проектов предусмотрено 16,6 млрд тенге.

Также осуществляется субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям, где размер выделяемых субсидий на один кубический метр воды устанавливается дифференцированно - от 50% до 85% в процентном отношении от тарифов. Для этих целей предусмотрено 2,7 млрд тенге.

В целях стимулирования фермеров к внедрению водосберегающих технологии в настоящее время ведется работа по дифференциации субсидий по возмещению услуг по подаче воды в зависимости от способов полива, т.е. субсидии на прежнем уровне будут получать только фермеры, применяющие водосберегающие технологии.

В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что, по прогнозам экспертов, водопотребление Казахстана к 2040 году вырастет на 56 %, а дефицит водных ресурсов может достигнуть 12 квадратных километров в год. К тому же наблюдается продолжающийся цикл маловодия в бассейнах рек Казахстана. Все это повышает риски нехватки водных ресурсов в южных регионах страны.

В этой связи глава правительства назвал одним из актуальных вопросов эффективное использование воды. Так, из забираемого для сельского хозяйства объема воды до полей доходит лишь 60%. Остальной объем воды теряется из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры. Требуется ремонт каналов, водохранилищ и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами.

Акиматы должны держать на особом контроле данный вопрос и обеспечить своевременную реализацию дорожных карт по цифровизации и автоматизации водохозяйственных объектов. Важно стимулировать собственников каналов и водохранилищ при четком исполнении своих обязательств мерами господдержки на ремонт и совершенствование управления водными ресурсами", - поручил Алихан Смаилов.

Также глава правительства указал на необходимость рационального распределения поливной воды. Акиматы на постоянной основе должны проводить разъяснительную работу среди фермеров по сокращению площадей влагоемких культур, сообщает пресс-служба правительства.

Резюмируя обсуждение вопроса, премьер-министр дал ряд поручений заинтересованным госорганам:

- выработать четкую позицию по водной дипломатии и обеспечить ее продвижение в рамках действующих межправительственных комиссий с учетом национальных интересов;

- проработать вопрос дифференцирования субсидий по возмещению услуг подачи воды в зависимости от способов полива;

- проработать вопрос введения платы за объем использованной поливной воды, а не за водопользование на 1 гектар поливных земель. Это послужит повышению рационального использования воды.