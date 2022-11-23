В Казахстане свыше 1 млн гектаров орошаются с большими затратами воды

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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 1,1 млн гектаров до сих пор орошаются поверхностным способом, сообщил в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.
Одной из важных задач является рациональное использование поливной воды на орошаемых землях. В текущем году сельскохозяйственные культуры возделывались на 1,4 млн гектаров орошаемых земель. Основная доля, то есть 75,8%, или 1,1 млн гектаров, до сих пор орошаются поверхностным способом", - заявил министр.
По его словам, этот способ полива менее затратный для фермеров, но по использованию воды является наиболее нерациональным.
18,3%, или 268 тысяч гектаров, - с применением водосберегающих технологий орошения. 5,9%, или 86,8 тысячи гектаров, - методом затопления (рисовые чеки)", - проинформировал Ербол Карашукеев.
По данным министра, в разрезе культур на орошаемых землях возделываются зерновые, масличные, кормовые, овоще-бахчевые культуры, хлопок, картофель, рис, сахарная свекла. Основную долю занимают богарные культуры, такие как пшеница и ячмень, а также монокультуры - хлопчатник и рис.
В этой связи акиматам областей необходимо активизировать работу по переходу на высокорентабельные культуры и водосберегающие технологии орошения", - добавил он.
Также в ходе заседания министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что в этом году из всего водозабора на регулярное орошение было направлено порядка 11,6 кубического километра воды, 97% которой пришлось на пять южных областей - Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую и Жетысускую - с общей площадью орошения 1,61 млн га (73% по стране), информирует пресс-служба премьер-министра.
За отчетный период проведен ремонт 5322 водовыпускных сооружений в бассейнах трансграничных рек, осуществлена реконструкция и механическая очистка 1512 километров магистральных и межхозяйственных каналов, для повторного использования коллекторно-дренажных вод для полива закуплено 67 насосных установок, на площади 107 тысяч гектаров применены водосберегающие технологии.
На сегодня для подготовки к вегетационному периоду 2023 года утвержден специальный план, в рамках которого уже начаты предварительные работы.