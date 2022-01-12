В Казахстане установлены предельные цены на сжиженный автогаз

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НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Об улучшении сферы таможенного администрирования, ставках акциза на ГСМ и необоснованного вывода капитала за рубеж рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, в рамках обеспечения дополнительных поступлений в бюджет разрабатываются механизмы повышения поступлений от недропользователей горно-металлургического комплекса с компенсацией нагрузки посредством дополнительных мер господдержки.

Также будут пересмотрены ставки акциза на ГСМ и внедрены ограничения предельной наценки, позволяющие изымать излишние доходы продавцов в бюджет.

В рамках улучшения таможенного администрирования будут усилены требования к уполномоченным экономическим операторам.

Всех уполномоченных экономических операторов мы включим в проект "Горизонтальный мониторинг" для онлайн доступа к их учетным системам. В целом будут приняты меры по ужесточению ответственности за нарушения в таможенной сфере", - сказал Жамаубаев на заседании правительства.

По его словам, в ближайшее время совместно с заинтересованными государственными органами будет начата комплексная проверка для обеспечения порядка на таможенной границе. Будет усилена работа по сокращению расхождений таможенной статистики с КНР и другими странами, которые за последние пять лет снижены с 60% до 40,4%.

В части необоснованного вывода капитала из страны прорабатываются следующие поправки в законодательство:

- пересмотр льгот при налогообложении дивидендов, в том числе выплачиваемых нерезидентам из источников в Республике Казахстан;

- введение ограничений на вычет по "нематериальным" услугам, полученным от аффилированных зарубежных компаний;

- введение ограничений льгот в рамках контролируемой иностранной компании.

Также разработан проект поправок по трансфертному ценообразованию. Это позволит обеспечить справедливые цены на казахстанский экспорт, отметили в пресс-службе премьер-министра РК.

Касательно сокращения закупок из одного источника по госзакупкам, по словам министра, работа в данном направлении ведется на постоянной основе.

Недавно вступил в силу ряд законодательных поправок по вопросам государственных закупок, которыми исключены шесть оснований осуществления госзакупок способом из одного источника. Это порядка 50% всего объема закупок из одного источника", - сказал Жамаубаев.

Кроме того, по его словам, предусмотрена норма о приоритетном осуществлении заказчиком конкурентных способов закупок и персональной ответственности первого руководителя заказчика по закупкам из одного источника.

В результате принятых мер по обеспечению прозрачности доля госзакупок снизилась с 92% в 2015 году до 45% в 2021 году.

Министерство финансов обеспечит контроль за обоснованностью применения закупок из одного источника. По закупкам АО "ФНБ "Самрук-Казына" с текущего года закупки фонда и всех нацкомпаний регулируются законом "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора".

Вместе с тем порядком закупок фонда предусмотрены отсылочные нормы на внутренние документы фонда. В этой связи, по словам министра, будет пересмотрен весь процесс осуществления закупок фонда и его дочерних компаний на уровне одного документа, исключив отсылки на иные внутренние документы.



