В Казахстане установлены размеры МРП, МЗП и прожиточного минимума

Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - Законом РК "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы" установлены размеры месячного расчетного показателя, минимальной заработной платы и прожиточного минимума на 2021 год, передает Kazakhstan Today.

Установить с 1 января 2021 года:

1) минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге;

2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 18 524 тенге;

3) минимальный размер пенсии - 43 272 тенге;

4) МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 2917 тенге;

5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 34 302 тенге", - говорится в законе "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы".

Кроме того, законом установлено, что "средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2021 года на 7%".

Также с 1 января 2021 года устанавливается размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, - 1,6% от объекта исчисления взносов государства.

Установить с 1 января 2021 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы", - сказано в законе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства