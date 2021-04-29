В Казахстане утверждены новые тарифы на подачу воды по каналам

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - В Казахстане с 1 мая увеличится среднеотпускной тариф на подачу воды по каналам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 мая в Казахстане среднеотпускной тариф на подачу воды по каналам увеличится с 1,826 тенге за кубометр до 2,057 тенге за кубометр, в том числе для сельхозтоваропроизводителей с самотечной подачей воды с 0,376 тенге за кубометр до 0,66 тенге за кубометр. Все суммы указаны без НДС. Соответствующий приказ департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК вступит в силу 1 мая", - сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

Напомним, РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Минэкологии было инициировано предложение об установлении справедливого уровня тарифа на подачу воды по каналам.

По данным ведомства, тарифы на подачу воды по каналам из поверхностных источников в Казахстане (водные тарифы) недостаточны для покрытия всех затрат на эксплуатацию и техобслуживание систем водоснабжения для ирригации и составляют лишь незначительную часть производственных затрат в сельском хозяйстве. Так, в среднем текущая стоимость воды составляет менее 1% затрат на производство основных сельскохозяйственных культур.

Кроме того, ухудшение инфраструктуры из-за нехватки средств приводит к огромным потерям воды - в сельском хозяйстве потери достигают 45%.

Также существующая структура тарифообразования, особенно в сельском хозяйстве, не стимулирует эффективное использование водных ресурсов. Тариф должен сигнализировать конечному потребителю, что вода имеет экономическую ценность и должна распределяться и использоваться рационально. Для повышения эффективности водопользования, стимулирования водосбережения и обеспечения достаточных поступлений для надлежащей эксплуатации, техобслуживания и будущего развития инфраструктуры в сельском хозяйстве, Планом мероприятий по развитию орошаемых земель (утвержден постановлением правительства РК от 28 декабря 2018 года № 904) определено постепенное доведение тарифа по подаче поливной воды в течение 10 лет до уровня 4% в доле затрат сельхозтоваропроизводителей", - проинформировали в пресс-службе Минэкологии.

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