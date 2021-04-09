НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Казахстане в марте повысились цены на жилье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За месяц (март 2021 года к февралю 2021 года) цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 2%, продажи нового - на 0,5%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,6%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В марте цена продажи нового жилья составила 324 493 тенге за квадратный метр, перепродажи благоустроенного жилья - 257 336 тенге за квадратный метр. Арендная плата за благоустроенное жилье составила 1725 тенге за квадратный метр.

$1 = 430,8 тенге.

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