В Казахстане в январе цены продажи нового жилья повысились на 0,8%

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане в январе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,8%, передает Kazakhstan Today.

"В январе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,8%, перепродажи благоустроенного - на 0,7%, неблагоустроенного - на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,9%", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

В январе цена продажи нового жилья в среднем по республике составила - 295 180 тенге за квадратный метр, перепродажи благоустроенного - 203 091 тенге за квадратный метр, неблагоустроенного - 126 500 тенге за квадратный метр. Арендная плата за благоустроенное жилье составила 1529 тенге за квадратный метр.

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