В Казахстане величина прожиточного минимума в марте составила 27 405 тенге

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в марте 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 3,6% и составила 27 405 тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в структуре ВПМ доля продовольственных товаров составила 15 072 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг - 12 333 тенге.

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,3%, молочных, масложировых изделий и яиц - 16,2%, фруктов и овощей - 8,7%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,6%, сахара, чая и специй - 2,2%", - сообщает статкомитет.

Согласно статданным, ВПМ для детей до 13 лет составила 21 958 тенге; для юношей и девушек в возрасте 14-17 лет - 34 692 и 26 585 тенге, соответственно; для трудоспособного населения старше 18 лет: мужчин - 32 587 тенге, женщин - 25 872 тенге; для пенсионеров и пожилых людей - 25 718 тенге.

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