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В Казахстане введено лицензирование микрофинансовой деятельности

01.01.2021 16201
Алматы. 1 января. Kazakhstan Today - В Казахстане с 1 января вводится лицензирование микрофинансовой деятельности с целью регулирования данной сферы, защиты граждан и снижения рисков мошенничества, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно утвержденным Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка Правилам, для получения лицензии микрофинансовая организация должна соответствовать ряду квалификационных требований. Одно из них - наличие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию ведения бухгалтерского учета. Для ломбардов предусмотрено представление сведений о системе обеспечения безопасности и технической укрепленности помещений, включая вопросы хранения вещей, мер по противодействию оборота в ломбардах незаконно добытых вещей. 
 
Кроме этого, в заявлении о выдаче лицензии должны быть указаны сведения о выполнении требования присоединении к единой информационной системе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 
 
Правила также регламентируют требования к руководящим работникам. Руководящие сотрудники должны иметь высшее образование. У работников МФО должны отсутствовать неснятая или непогашенная судимость; отсутствовать вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно. 
 
Кроме того, правила лицензирования предусматривают представление сведений о соблюдении минимального размера собственного капитала, утвержденных постановлением правления Национального банка от 14 ноября 2019 года №192. 
 
По информации Агентства по регулированию и развитию финрынка, за получением лицензии юридическому лицу нужно обратиться в уполномоченный орган в течение шести месяцев со дня его госрегистрации (перерегистрации) в Госкорпорации "Правительство для граждан" в качестве микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда. 
 
Лицензия выдается в течение 30 рабочих дней со дня подачи документов. При переоформлении лицензии - в течение 3 рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней, если лицензия переоформляется в случае реорганизации МФО, кредитного товарищества, ломбарда в форме выделения или разделения. Выдача дубликата лицензии будет осуществляться в течение 2 рабочих дней. 
 
Организации, прошедшие учетную регистрацию до введения в действие закона, вправе обратиться в уполномоченный орган за получением лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии с требованиями закона РК "О микрофинансовой деятельности" до 1 марта 2021 года. 
 
В случае несоблюдения данного требования, уполномоченный орган вправе подать иск в суд о принудительной реорганизации либо ликвидации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. 
 
До получения лицензии организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, прошедшие учетную регистрацию до введения в действие закона, сохраняют право на осуществление микрофинансовой деятельности.
 

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