В Казахстане вырастут соцвыплаты на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца

Фото: Акимат Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В Акмолинской области за период суверенитета страны отмечается тенденция роста основных показателей в сельском хозяйстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Акмолинская область является крупным агропромышленным регионом и вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Казахстана", - сообщает управление внутренней политики.

За 20 лет объем валовой продукции в данной отрасли возрос с 11,3 млн тенге в 1991 году до 672 млрд тенге. Урожайность зерновых культур возросла с 6,1 центнеров с гектара в 1991 году до 11,6 в 2020 году. Площадь орошаемых земель увеличена до 29,5 тыс. гектаров, площадь сева семенами - до 92% от общей площади посева.

Также в регионе большое внимание уделяется развитию мясного, молочного животноводства и птицеводства.

На сегодня доля Акмолинской области в республиканском объеме производства мяса составляет в среднем 12%, молока - 6,5%, яйца - 16,5%, обеспечивая при этом, не только собственные потребности, но и столицы. Регион располагает наибольшим в республике потенциалом по откорму скота - может единовременно содержать более 36,5 тыс. голов КРС. Только с 2018 года в области создано 278 мясных ферм. В этом году созданы 102 мясные фермы с приобретением 5,3 тыс. голов крупнорогатого скота мясного направления. В ближайшие пять лет планируется поэтапно создать еще 700 ферм", - сообщили в управлении сельского хозяйства.

Для обеспечения молокоперерабатывающих предприятий сырьем в области действуют 56 специализированных молочно-товарных ферм с общим поголовьем коров 14 тысяч. В этом году созданы и расширены мощности на 17 молочно-товарных фермах с увеличением маточного поголовья на 2,1 тыс. голов.

В 2018 году запущена Макинская птицефабрика. После ввода в 2020 году второй очереди по расширению мощностей до 56 тыс. тонн в год, птицефабрика стала крупнейшим предприятием по объемам производства куриного мяса в Центральной Азии, обеспечивая до 22% потребности внутреннего рынка Казахстана. Уже начата реализация третьей очереди, ввод которой в 2023 году позволит увеличить объемы производства мяса птицы до 75 тыс. тонн.

В ведомстве отметили, что создание продовольственного пояса вокруг Нур-Султана является одним из стратегических приоритетов развития региона. В настоящее время Акмолинская область поставляет в столицу более трети молочной, мясной продукции, овощей, а также почти полностью обеспечивает Нур-Султан яйцами и картофелем.