В Казахстане выросли размеры пенсий и госпособий

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - С 1 января 2021 года в Казахстане размеры пенсий по возрасту повышены на 7%, размеры базовой пенсии и государственных пособий увеличены на 5%, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с законом "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы" с 1 января 2021 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет повышены на 7%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%. При этом размер минимальной пенсии по возрасту составил 43 272 тенге. Размер базовой пенсионной выплаты повышен на 5%. С 1 января 2021 года ее минимальный размер составляет 18 524 тенге. В результате минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты с 1 января составляет 61 796 тенге", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Как отметили в ведомстве, данные повышения коснулись 2,2 млн пенсионеров.

Кроме того, с 1 января 2021 года, в связи с изменением величины прожиточного минимума, на 5% повышены следующие виды пособий:

- государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца;

- государственное пособие родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов;

- государственное пособие семьям (лицам), осуществляющим уход за инвалидом I группы с детства.

В связи с увеличением размера месячного расчетного показателя с 1 января также на 5% повышены размеры следующих пособий:

- государственных специальных пособий по Спискам №1 и №2;

- государственного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года;

- единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка;

- специальных государственных пособий, государственных пособий многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка", "Кумис алка" или получившим ранее звание "Мать-героиня" и награжденным орденом "Материнская слава";

- государственных пособий многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);

- назначенных, но невыплаченных единовременных денежных компенсаций гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне и жертвам массовых политических репрессий.

В соответствии с законом "Об обязательном социальном страховании" размеры социальных выплат на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца из ГФСС также повышены на 5%.

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