В Казахстане за неделю подорожали капуста и яйца

НУР-СУЛТАН. 16 ОКТЯБРЯ - За прошедшую неделю рост цен на капусту составил 3,5%, на яйца на - 1,6%. Такие данные были озвучены в ходе совещания премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина с руководителями центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%. На это повлияло удорожание цен на капусту на 3,5% и яйца на 1,6%. Наибольший рост цен на капусту зафиксирован в Алматы (19,3%), Актюбинской (7,4%) и Туркестанской (6,7%) областях. Значительный рост цены на яйца произошел в Атырауской области (27%), сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В рамках "оборотной схемы" в регионах закуплено 273,6 тыс. тонн социально значимых товаров. На прошедшей неделе увеличен закуп яиц (+70,6 млн штук), картофеля (+17,4 тыс. тонн), моркови (+7,2 тыс. тонн), лука (+4,7 тыс. тонн), капусты (+4,8 тыс. тонн) и другие.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 4 предостережения производителям хлеба, яиц и муки за публичное заявление о возможном повышении цен. Выявлено 7 фактов превышения торговой надбавки по 18 товарным позициям в Нур-Султане, Туркестанской и Мангистауской областях. Назначено расследование в отношении ТОО "Таразский сахарный завод" в связи с неисполнением уведомления по признакам применения разных цен", -проинформировали в ведомстве.

Кроме того, на сегодняшний день заключено 108 актов антимонопольного комплаенса с производителями и крупными супермаркетами о снижении цен и торговых надбавок, в том числе с крупнейшими республиканскими торговыми сетями о снижении торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10%, а также с 14 птицефабриками Казахстана, которые входят в Ассоциацию яичных производителей Казахстана.

Премьер-министр поручил акимам регионов повысить эффективность работы по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, в том числе. путем доведения финансирования "оборотной" схемы и закупа в стабилизационные фонды до рекомендуемых объемов, организации бесперебойных межрегиональных потоков продовольственных товаров, а также своевременного пресечения фактов превышения торговых надбавок субъектами торговли.

Глава правительства подчеркнул важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания и в целом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.