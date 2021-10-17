В Казахстане за неделю подорожали капуста и яйца

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КОСТАНАЙ. 16 ОКТЯБРЯ - Костанайские переработчики заявили, что дефицит сырья провоцирует рост цен на подсолнечное масло, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Представителей маслозаводов повышать закупочную стоимость семян вынуждают действия крупных трейдеров, которые реализуют сырьё за рубеж. Отсюда возрастает себестоимость, сообщает телеканал "Хабар 24"
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В Узункольском районе масличными культурами плотно занимаются несколько крестьянских хозяйств. Предпочтение он отдаёт подсолнуху. Этой культурой ежегодно засевают почти полторы тысячи гектаров. Своей переработки нет. Весь урожай продают костанайским маслоделам. В прошлом году за тонну получали 180 тысяч тенге, в этом - 250 тысяч тенге.
3-4 дня как поднялась цена. Вы же видите урожайность. Я за всю страну не могу говорить. Я знаю, что с юга возят очень плохие подсолнухи. У нас и засуха такая была. Вот у нас тут ни одного дождя не выпало. Я даже удивляюсь, как оно всё выросло", - рассказал руководитель крестьянского хозяйства Леонид Королёв.
Масличные культуры в Костанайской области засевают на 607 тысячах гектаров. И ежегодно в районах стараются посевы увеличивать. К примеру, в Узункольском районе шестую часть от общей посевной площади засевают масличными культурами.
Мы каждый год стараемся выдерживать диверсификацию посевных площадей. Из года в год стараемся заниматься сортообновлением и увеличением площадей под масличные и кормовые культуры. В среднем каждый год от 5 до 10% идёт взаимозаменяемость", - рассказал заместитель акима Узункольского района Дмитрий Евстафьев.
Но диверсификация, по словам фермеров, это полдела. Уже третий год в Костанайской области по масличным неурожай. Сырья катастрофически не хватает. В Фёдоровском районе из трёх крупных маслозаводов один уже год простаивает. Остальные работают вполсилы. Чтобы произвести 1 литр подсолнечного масла, заводам необходимо примерно 2,5 килограмма семечек. Чтобы этот объём приобрести, в прошлом году заводы тратили 300 тенге. В этом году - семьсот. Рост на 400 тенге. Один литр с завода отпускался в прошлом году по 350 тенге. В этом году по 550 тенге. Рост на 200 тенге. В магазине стоимость изменилась следующим образом: в прошлом году оно стоило 500 тенге. В этом году рост на 300 тенге.
Переработчики утверждают, что заниматься производством подсолнечного масла теперь им стало не выгодно. Они во всём винят крупных трейдеров. Семечки по большой цене уходят за рубеж. Из-за этого маслозаводам приходится тоже повышать закупочную цену. Оттого растёт и себестоимость. Но рынок диктует свои правила. И многие попросту отказываются от производства масла.
Им сегодня не выгодно производить масло. И они это сырьё, которое закупили полгода назад, они его сегодня просто продают по более высокой цене. Им выгоднее сегодня продать. Переработчику выгоднее сегодня продать сырьё, а не производить. Производить мы сегодня не сможем, чтобы войти в эту себестоимость", - рассказал директор маслозавода Владимир Заверуха.
Переработчики уверены, изменить ситуацию к лучшему вполне возможно. Для этого производителям нужно вернуть субсидии. Ради доплаты аграрии будут сдавать сырьё местным маслозаводам. И тогда крупные трейдеры останутся не у дел. Снизятся цены для простых покупателей. А у отечественной переработки откроется второе дыхание.
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - сентябре 2021 года составил 8722,8 млрд тенге, что на 2% больше, чем в январе - сентябре 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Краткосрочный экономический индикатор в январе - сентябре 2021 года к январю - сентябрю 2020 года составил 104,1%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП, сообщает Бюро национальной статистики.
Объем промышленного производства в январе - сентябре 2021 года
составил 26 025,6 млрд тенге в действующих ценах, что на 2,7% больше, чем в январе - сентябре 2020 года. Снижение зафиксировано в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 0,8%). При этом отмечается рост в обрабатывающей промышленности (на 5,7%), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (на 6,1%), в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении производства (на 8,5%).
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - сентябре 2021 года составил 5523,9 млрд тенге, что на 1,4% больше, чем в январе - сентябре 2020 года.
Объем строительных работ (услуг) в январе - сентябре 2020 года составил 3648,9 млрд тенге, что на 9,7% больше, чем в январе - сентябре 2020 года.
Объем грузооборота в январе - сентябре 2021 года составил 428,9 млрд тонно-километров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и увеличился на 0,5% по сравнению с январем - сентябрем 2020 года. Объем пассажирооборота составил 72,2 млрд погонных километров и уменьшился на 20,6%.
Объем розничной торговли в январе - сентябре 2021 года составил 9186,1 млрд тенге, или 106% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).
Объем оптовой торговли в январе - сентябре 2021 года составил 19 561,6 млрд тенге, или 111% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).
Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - августе 2021 года составил $62 818,2 млн и по сравнению с январем - августом 2020 года в номинальном выражении увеличился на 10%, в том числе экспорт - $37 446,4 млн (на 16% больше, в номинальном выражении), импорт $25 371,8 млн (на 2,2% больше, в номинальном выражении).
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 октября 2021 года составило 477 739 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,1%, в том числе 469 094 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 346 563, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 338 153 единицы.
Индекс потребительских цен в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 106,2%. Цены на продовольственные товары повысились на 7,5%, непродовольственные товары - на 5,7%, платные услуги для населения - на 5,1%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года повысились на 34,7%.
$1 = 425,8 тенге.
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств заявил, что внутрирегиональный товарооборот стран СНГ составляет более 91 млрд долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главы РК, первостепенной задачей перед странами СНГ является активизация наращивания торгово-экономического сотрудничества.
По данным ряда авторитетных международных организаций, внутрирегиональный товарооборот государств СНГ составляет более 91 млрд долларов, или всего лишь полпроцента от уровня мировой торговли. При этом доля взаимной торговли стран содружества занимает около 20% от общего товарооборота наших государств с внешним миром", - уточнил президент Казахстана.
Как считает Токаев, эти показатели свидетельствуют о наличии огромного потенциала для существенного наращивания взаимных торгово-экономических связей.
Поэтому предстоит большая совместная работа над переосмыслением и совершенствованием текущих подходов экономического взаимодействия. Следует уделить основное внимание расширению промышленной кооперации стран СНГ, в том числе созданию совместных предприятий, обеспечению производственной связанности и эффективного сотрудничества хозяйствующих субъектов. Для этого предлагаем разработать новую программу развития промышленных комплексов, как минимум до 2025 года с конкретными механизмами и инструментами поддержки", - сообщил он.
Кроме того, по словам Токаева, дополнительные возможности для укрепления торгово-инвестиционной деятельности откроет подписание соглашения о торговле услугами.
Мы также считаем необходимым ускорить процесс согласования этого важного документа", - заключил он.