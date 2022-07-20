В Казахстане закупочную стоимость сахарной свеклы подняли до 30 тысяч тенге за тонну

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Участники встречи обсудили вопрос низкой закупочной цены завода за килограмм сахарной свеклы. Каждый год собранный урожай сдается для переработки на сахарные заводы. Цена, выплачиваемая заводами, не устраивала практически всех свекловодов", - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
По данным ведомства, в 2021 году завод и государство платили порядка 20 тенге за килограмм. В целях поддержки аграриев в этом году государство увеличило закупочные цены сахарных заводов - 15 тенге будет платить завод, 15 тенге в качестве субсидий будет выплачивать государство.
Таким образом, за одну тонну сахарной свеклы фермер будет получать 30 тысяч тенге. В среднем в области фермеры собирают урожай сахарной свеклы в размере от 350 до 400 центнеров с гектара, на текущий год план собрать 200 тысяч тонн", - пояснили в министерстве.
Также участники встречи обсудили вопросы с водообеспечением свеклосеющего региона и проблемы технического оснащения фермеров и перерабатывающих заводов.
Одним из крупнейших сахарных заводов региона является ТОО "Коксуский сахарный завод", в сутки предприятие перерабатывает до 2000 тонн сахарной свеклы, тем самым получает более 200 тонн готовой продукции в день. С начала 2022 года предприятие произвело 29 тысяч тонн сахара. В год завод производит около 250 тысяч тонн сахара. Годовая мощность тростникового сахара составляет 35 тысяч тонн сырья.
Отмечается, что Коксуский сахарный завод основан в 1932 году, в 2015 году завод был отремонтирован и запущен, вложено порядка 4,0 млрд тенге. В 2017 году проведена модернизация завода на сумму 1,5 млрд тенге. Установлено новое высокопроизводительное оборудование.
Вице-министр заверил участников, что проблемы и предложения системного характера будут рассмотрены на правительственном уровне, отметив, что только в русле конструктивного, открытого диалога и взаимного доверия можно решить все накопившиеся проблемы", - добавили в пресс-службе.