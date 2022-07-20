В Казахстане закупочную стоимость сахарной свеклы подняли до 30 тысяч тенге за тонну

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - В Казахстане утвердили комплексный план развития газовой отрасли на 2022-2026 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комплексный план определяет видение и основные подходы к поэтапному реформированию и комплексному развитию газовой отрасли Республики Казахстан на период до 2030 года, проинформировали в АО "НК "Qazaq-Gaz".

Принятие комплексного плана позволяет выработать новые подходы регулирования рынка газа, создать условия для привлечения инвестиций в газовую отрасль, расширить ресурсную базу газа для увеличения производства товарного газа и дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса, а также позволит обеспечить бесперебойным и безопасным газоснабжением потребителей страны.

АО "НК "QazaqGaz" примет участие в реализации комплексного плана, включая работу по увеличению ресурсной базы товарного газа, развитию внутреннего рынка газа, развитию транзита и экспорта газа, газохимии и глубокой переработки, инвестиционной и операционной эффективности.

Отмечается, что QazaqGaz будет использовать статус национальной компании, обладающей приоритетным правом на недропользование, для формирования сбалансированного портфеля активов в секторе разведки и добычи газа и получения прав недропользования по важнейшим проектам.

Также компания будет усиливать свою роль в проектах переработки газа в целях обеспечения загрузки действующих мощностей ГПЗ.

Вместе с тем с целью расширения ресурсной базы национальный оператор внес на согласование заинтересованными органами комплекс стимулирующих мер.

Целевой показатель прироста производства товарного газа к 2030 году +15 млрд кубометров за счет запуска наиболее подготовленных проектов по добыче газа и за счет увеличения объемов переработки газа", - отметили в нацкомпании.

Кроме того, национальный оператор в условиях дефицита ресурсов товарного газа и убыточности цен на внутреннем рынке инициировал комплекс предложений в Закон РК "О газе и газоснабжении" по социально справедливой реформе ценообразования, в т.ч. расширение перечня категорий потребителей, готовых приобретать товарный газ по рыночным ценам.

В области развития внутреннего рынка компания нацелена на повышение уровня газификации до 65% к 2030 году и достижение безубыточности. Реализация генеральной схемы газификации РК будет продолжена с привлечением частных инвестиций независимых газораспределительных организаций.

Также реализация новых проектов по транспортировке газа будет осуществляться при условии окупаемости самих проектов и наличия синергетического эффекта для деятельности компании.

По информации нацкомпании, в газохимии и глубокой переработке национальный оператор нацелен на предоставление газа для наиболее рентабельных проектов газохимии по рыночной цене. Приоритетными целями является развитие новой энергетики и проектов газохимии (производство метанола, карбамида, аммиака, гранулированной серы, голубого водорода, удобрений и т.д.).