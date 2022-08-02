В Казахстане запретят продавать госактивы ниже балансовой стоимости

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Премьер-министр лихан Смаилов провел заседание государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, на котором рассмотрены предложения по пересмотру Комплексного плана приватизации до 2025 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодняшний день в план приватизации включена 721 организация, из которых 230 продано, а еще порядка 50 находятся на стадии ликвидации или реорганизации, сообщает пресс-служба премьер-министра.
При этом в настоящее время прорабатываются законодательные поправки по запрету продажи активов ниже балансовой стоимости, недопущению аффилированности покупателя и продавца, сохранению госконтроля за стратегически важными объектами.
В этой связи на основании новых подходов проведена актуализация перечня приватизации. В Комплексный план предлагается включить новые организации, чья передача в конкурентную среду даст положительный экономический эффект. Часть компаний планируется вывести на рынок посредством IPO портфельных компаний фонда "Самрук-Казына".
Премьер-министр в целом одобрил предлагаемые поправки в Комплексный план приватизации.