В марте инфляция в Казахстане достигла рекордных 12%

НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Инфляция в РК в марте т.г. достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7% до 12%. Об этом на заседании правительства сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился с 10,0% до 15,4% (за месяц рост инфляции составил 5,8%). Значительный годовой рост цен отмечен на следующие товары: капуста белокочанная, сахар, картофель, помидоры", - рассказал глава Нацбанка.

По его словам, цены на социально значимые продовольственные товары по итогам четвертой недели марта (24 - 29 марта) выросли до 18,6% в годовом выражении. В значительной степени в этот рост внес вклад ажиотажный спрос на отдельные продовольственные товары во второй неделе марта. Недельный рост цен СЗПТ стабилизируется, составив за последнюю неделю марта 1,3%, первую неделю апреля - 0,9%.

Цены на непродовольственные товары были под давлением из-за ослабления курса и отчасти менее выраженного, чем в продовольствии, ажиотажного спроса, за март подорожав с 8,6% до 10,9%.

Цены на платные услуги ускорились с 7,1% до 8,3%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг.

С учетом усиления проинфляционных рисков прогноз инфляции пересматривается в сторону повышения", - заявил Пирматов.

Он подчеркнул, что со стороны правительства и местных исполнительных органов требуется принятие превентивных мер и недопущение сезонного роста цен.

Важно на постоянном контроле держать вопрос обеспеченности страны СЗПТ, своевременно организовывая межрегиональные перетоки с учетом потребностей регионов. Для недопущения необоснованного роста цен необходимо эффективное проведение контроля за соблюдением розничной надбавки", - добавил председатель НБ РК.

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Глава Нацбанка также рассказал об ухудшении внешнего инфляционного фона.

В Казахстане индекс деловой активности перешел в отрицательную зону 48,3 в марте (в феврале - 50,6). Цены на сырье и материалы в Казахстане выросли стремительно из-за логистических перебоев в связи с санкциями против РФ", - рассказал Пирматов.

Кроме того, рекордное повышение цен на растительные масла (на 23,2% за месяц) и зерновые (17,1%) в марте под влиянием сокращения объема экспортных поставок на фоне конфликта между Украиной и РФ привело к самому высокому уровню индекса продовольственных цен ФАО за все время существования индекса - с 1990 года (159,3 пункта, что на 17,9 пункта (12,6%) выше февральского значения).

На фоне удорожания сырья, ГСМ, газа, инфляция в Еврозоне в марте, по предварительным данным, ускорилась до 7,9%, в США - достигла 40-летних максимумов 7,9% по итогам февраля текущего года. В России инфляция в марте ускорилась до 16,7%", - проинформировал спикер.

Он резюмировал, что внешний инфляционный фон для Казахстана будет неблагоприятным в текущем году из-за реализации геополитических рисков наряду с сохранением проблем цепочек поставок, ростом цен на продовольствие и сырье, а также ослаблением курса.