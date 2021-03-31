В Минторговли назвали причины роста цен на яйца

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Согласно еженедельным статистическим данным по состоянию на 25 марта цены на яйца 1-й категории в регионах страны варьируются от 340 тенге до 485 тенге за десяток, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Минторговли, рост цен сначала года составляет 11,9%.

Основными причинами роста цен, по информации министерства, является сокращение производства яиц в 2020 году вследствие падежа в 2020 году из-за птичьего гриппа на 8,4%. По данным Ассоциации яичных производителей Казахстана, падеж составил 2,6 млн кур-несушек. Вторая причина роста цен - удорожание кормов (в том числе, фуражного зерна). За год рост стоимости кормов превысил 54.4%.

В целях недопущения дальнейшего роста цен в регионах заключаются меморандумы между компаниями-производителями яиц и торговыми объектами (магазинами, торговыми сетями) о прямых поставках на прилавки яйца и обеспечении фиксированной цены продажи. Аналогичная работа проводится акиматами по другим социально значимым товарам", - сообщили в ведомстве.

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