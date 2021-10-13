В МНЭ рассказали, во сколько обойдется реализация новых нацпроектов

НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Министр национальной экономики Республики Казахстан Асет Иргалиев выступил с докладом о национальных проектах на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во исполнение поручения Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам Министерством национальной экономики совместно с государственными органами разработано три национальных проекта: "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев", "По развитию предпринимательства", а также "Сильные регионы - драйвер развития страны".

Так, нацпроект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев" охватывает пять направлений. Это индустриально-инновационное развитие, развитие нефтегазохимического и энергетического комплексов, геологической отрасли, а также продвижение несырьевого экспорта.

В рамках реализации этих направлений предусмотрено шесть задач, 13 показателей и 55 мероприятий.

Общий объем финансирования нацпроекта составляет 15,9 трлн тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено 402 млрд тенге. Предполагается привлечение 15,5 трлн тенге частных инвестиций", - проинформировал спикер.

Он уточнил, что проект направлен на обеспечение устойчивого экономического роста на уровне не ниже 5% к 2025 году.

Будут приняты меры по технологической модернизации предприятий обрабатывающей промышленности. Планируется запуск 418 индустриальных проектов, которые будут способствовать увеличению объемов производства и расширению номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности. В рамках нацпроекта будет обеспечен выход на внешние рынки 1000 активных экспортеров, а также вывод порядка 350 экспортеров на международные электронные платформы, такие как Alibaba и Amazon", - поделился Иргалиев.

В целях выпуска высокотехнологичной продукции обрабатывающей промышленности к 2025 году планируется ввести в эксплуатацию пять нефтегазохимических заводов.

Кроме того, через активную модернизацию энергетического комплекса доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии в общем объеме производства достигнет 6%.

В результате принятых мер в полтора раза увеличится производство продукции обрабатывающей промышленности. В два раза увеличится несырьевой экспорт, составив 41 млрд долларов в 2025 году. Инвестиции в основной капитал несырьевого сектора увеличатся на 75%. Производительность труда в экономике вырастет в 1,2 раза. За счет модернизации энергетического комплекса будет осуществлен ввод 2000 мегаватт дополнительных мощностей возобновляемых источников энергии. Охват геологической изученности территории увеличится до 2,3 млн квадратных километров", - заверил глава МНЭ.

Национальный проект по развитию предпринимательства направлен на повышение предпринимательской активности, акселерацию роста предпринимателей и формирование новых ниш, а также комплексное развитие конкуренции.

В рамках реализации этих направлений предусмотрено 10 задач, 30 показателей и 69 мероприятий. Общий объем финансирования Национального проекта составляет порядка 8,5 трлн тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено более 1 трлн тенге, в местных бюджетах - 125 млрд тенге. Также будет обеспечено привлечение частных инвестиций на сумму 7,3 трлн тенге", - сказал Иргалиев.

Он пояснил, что проект направлен на обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства. Для достижения этой цели будут приняты меры по созданию условий для открытия собственного дела, развитию навыков под потребности предпринимателей, в том числе через организацию субсидируемых рабочих мест.

Одной из главных задач национального проекта является повышение доступности финансирования для субъектов предпринимательства и разгосударствление экономики. Планируется создание и модернизация национальной товаропроводящей сети", - поделился министр.

В целях повышения предпринимательской активности 690 тыс. субъектов МСБ будут охвачены мерами государственной поддержки.

В рамках "Бастау Бизнес" количество предпринимателей, открывших собственное дело, вырастет в два раза, в том числе 55 тыс. сельских предпринимателей получат точечную поддержку. В целях создания современных форматов торговой инфраструктуры будут увеличены многоформатные торговые объекты с 6 до 132 единиц. Комплексное разгосударствление позволит сократить долю государства в экономике до 14%", - разъяснил Иргалиев.

Он заверил, что принятые меры позволят увеличить долю МСП в ВВП до 35% к 2025 году.

Национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны" направлен на обеспечение равного доступа к базовым услугам и транспортной связанности страны как между регионами, так и внутри.

В рамках реализации указанных двух направлений предусмотрены четыре задачи, 20 показателей и 94 мероприятия. Общий объем финансирования проекта составляет порядка 7,6 трлн тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено более 4 трлн тенге, в местных бюджетах - 786 млрд тенге. Эти средства позволят привлечь порядка 2,8 трлн тенге частных инвестиций", - проинформировал спикер.

Национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны" предусматривает реализацию следующих основных мер:

- привлечение 13,5 трлн тенге инвестиций в жилищное строительство;

- строительство 16 тыс. километров сетей водоснабжения и водоотведения;

- увеличение пропускной способности сообщения Китай-Европа-Китай в пять раз за счет строительства вторых путей и электрификации участка "Достык - Мойынты";

- строительство высокоскоростной магистрали "Туркестан-Шымкент-Ташкент".

Министр перечислил целевые показатели, которые будут достигнуты по итогам реалицации нацпроекта:

- В городах и селах будет обеспечен 100%-ный доступ к услугам водоснабжения и водоотведения;

- до конца 2025 года будет модернизовано 3 561 опорное и спутниковое село с потенциалом развития;

- будет введено 103 млн квадратных метров жилья. Все дороги республиканского значения будут доведены до хорошего состояния, а доля автодорог местного значения в хорошем состоянии составит 95%;

- повышение качества автомобильных дорог позволит увеличить объем транзитных грузопотоков до 30 млн тонн к 2025 году.

Эффективная реализация трех национальных проектов позволит обеспечить устойчивый экономический рост на уровне не ниже 5%, повысить доходы населения на 27% и создать 450 тыс. постоянных рабочих мест по всей стране, а также улучшить позиции Казахстана по качеству инфраструктуры в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума до 40-ого места. Министерством национальной экономики совместно с центральными и местными исполнительными органами будет обеспечено своевременное и качественное исполнение мероприятий в рамках национальных проектов", - резюмировал Иргалиев.