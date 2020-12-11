В Нацбанке рассказали об этапах развития национальной платежной системы

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев в ходе заседания правительства по итогам социально-экономического развития страны рассказал об этапах развития национальной платежной системы страны, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручением главы государства 30 ноября правлением Национального банка принята Программа развития национальной платежной системы Республики Казахстан до 2025 года, доложил Досаев.

На первом этапе в 2021 году будет проведена разработка системы мгновенных платежей и построение межбанковской системы платежных карточек. В 2022-2023 годах упор будет сделан на подключение новых сервисов. Особое внимание будет уделяться переходу на формат международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022, развитию сервиса удаленной идентификации, формулировке требований по Open API и Open Banking, совершенствованию регуляторной базы для поддержки инноваций на финансовом рынке, вопросам гармонизации в ЕАЭС и цифровой валюты", - рассказал он.

По его словам, в 2024-2025 годах будут продолжены работы по развитию национальной платежной инфраструктуры и новых сервисов. Успешная реализация мер, заложенных в программе, приведет к снижению издержек по безналичным платежам в 2 раза, ускорению платежей внутри страны с двух дней до одной минуты. Расширится использование безналичных платежей. Также национальная платежная система устранит зависимость от иностранных операторов.

Председатель Нацбанка также рассказал об основных макроэкономических показателях страны за ноябрь. Так, в Казахстане индекс деловой активности за ноябрь вырос с 48,8 до 49,4, что объясняется в большей степени выходом строительства в положительную зону, где показатель вырос на 4,9 пункта, до 52,5.

В промышленности и сфере услуг ситуация практически не изменилась, индексы составили 49,6 и 48,7, соответственно", - цитирует Досаева пресс-служба премьер-министра.

По его словам, в ноябре годовая инфляция ускорилась до 7,3% в сравнении с 7,1% месяцем ранее.

Наибольший вклад в общий рост цен продолжает вносить продовольственная инфляция. Годовой рост цен на продовольственные товары увеличился с 10,7% до 10,8% на фоне усиления дисбалансов на рынках отдельных продуктов питания. Непродовольственная инфляция ускорилась с 5,6% до 5,7% из-за ускорения роста цен на одежду до 4,7%. Инфляция платных услуг ускорилась с 3,7% до 4,1% в связи с ростом цен на регулируемые услуги ЖКХ и услуги в сфере культуры и отдыха", - разъяснил председатель Нацбанка.

Благоприятная внешняя конъюнктура наряду с возросшим внутренним предложением за счет продаж экспортерами иностранной валюты для осуществления налоговых выплат в ноябре этого года способствовали укреплению обменного курса на 1,8%, с 432,66 до 425,07 тенге за доллар США.

Сообщения об успешных испытаниях сразу нескольких вакцин и начало формальной передачи президентской власти в США увеличили спрос на рисковые активы. Цена на нефть в ноябре выросла на 27%, с $37,5 до $47,6 за баррель. В декабре нефтяные котировки уверенно повышаются после решения ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами. Снижение индекса доллара США положительно сказалось на динамике валют развивающихся стран", - пояснил Досаев.

Дополнительным фактором сбалансированности валютного рынка в ноябре, по информации главы Нацбанка, оставались конвертация активов Национального фонда в рамках гарантированного трансферта и обязательная продажа части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора. Обменный курс по итогам торгов на бирже 9 декабря составил 419,92 тенге за доллар США, укрепившись с начала месяца еще на 1,2%.

Золотовалютные резервы Национального банка, по предварительным данным, за ноябрь снизились на $1,1 млрд, до $32,5 млрд, преимущественно за счет снижения цены на золото.

В декабре цена на золото выросла c $1771,95 до $1859,80 за тройскую унцию на фоне прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер в Сенате США на $916 млрд и дальнейшего распространения коронавируса по всему миру. Рост цены частично восстановил падение портфеля золота в ноябре, который на 10 декабря составил $23,05 млрд, что обеспечило рост портфеля с начала месяца на 4,74%", - рассказал он.

Активы Национального фонда составили $58 млрд, увеличившись за месяц на $1,7 млрд на фоне значительного роста рынка акций вследствие появления сообщений об эффективности разрабатываемых вакцин против коронавируса и позитивной квартальной отчетности ведущих мировых компаний.

Инвестиционный доход Национального фонда с начала года составил $3 млрд, или 5,6%. В совокупности международные резервы, включая активы Национального фонда, на конец ноября, по предварительным данным, составили $90,5 млрд, увеличившись за месяц на $0,6 млрд.

Депозиты в банковской системе на конец октября составили 21,9 трлн тенге, увеличившись с начала года на 15,3% в большей мере за счет роста тенговых вкладов. Вклады в национальной валюте выросли на 20,0%, до 13 трлн тенге, валютные вклады - на 9,2% тенге, составив 9 трлн тенге на конец октября. В результате уровень долларизации депозитов снизился до 40,8% в октябре. Кредиты экономике с начала года увеличились на 4,2%, до 14,4 трлн тенге на конец октября в результате роста долгосрочных кредитов на 5,2%, или 613,4 млрд тенге, до 12,4 трлн тенге. Краткосрочные кредиты уменьшились на 1,8%, или 37 млрд тенге, до 2 трлн тенге", - рассказал Досаев.

Глава Нацбанка также рассказал, что для поддержки экономики продолжается реализация антикризисных инициатив президента страны.

В частности, по программе "Экономика простых вещей" по состоянию на 4 декабря от предпринимателей поступили 1328 заявок на сумму 909 млрд тенге, из них банками одобрены 873 заявки на общую сумму 645,5 млрд тенге, выданы 737 займов на сумму 472,6 млрд тенге. По программе льготного кредитования субъектов предпринимательства, на 4 декабря предпринимателями выданы 4736 займов на 469,5 млрд тенге, из них 1707 займов на 116 млрд тенге за счет денег, поступивших с погашения ранее выданных займов.

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