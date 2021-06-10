В нескольких регионах Казахстана подорожал картофель

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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Цены на картофель взлетели до 500 тенге за килограмм в регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Резкое подорожание картофеля подняло волну возмущения сразу в нескольких регионах Казахстана. К примеру, на аграрном севере страны цена за килограмм взлетела почти до 500 тенге. С каждым днём "второй хлеб" становится всё дороже, а дефицит ощущается всё острее. Уже сейчас люди вынуждены часами стоять в очереди, чтобы купить овощи по приемлемой цене, сообщает телеканал " Астана ".

По данным телеканала, цена на картофель в Северном Казахстане взлетела внезапно и с каждым днём растет. Больше четырехсот тенге за килограмм. Многие петропавловцы, глядя на ценник, не верят своим глазам и тому, что такую сумму придётся отдать за кило обычной картошки. В регионе ее всегда много выращивали, и она была самым доступным продуктом. Сейчас цена осталась адекватной только в точках реализации стабилизационного фонда. Здесь картофель по 100 тенге, но очередь за ним занимают задолго до открытия магазинов. Продают только по 3 килограмма в одни руки.

В ассоциации защиты прав потребителей и предпринимателей говорят, что свободная торговля превратилась в дикий рынок. Цены никто не в силах контролировать. Предвидеть и предотвратить дефицит, судя по всему, тоже. Зато перекупщики, пользуясь моментом, взвинчивают цену ещё больше.

Картошка кончилась. Куда она исчезла? В Новоникольске раньше всегда была свободно картошка, сейчас её нет. Очень много посредников, пока этот картофель доходит до Петропавловска, там 10 менеджеров, поставщиков. Напрямую берут – одна цена, пока сюда привезут – другая", - говорит председатель Ассоциации защиты прав потребителей и предпринимателей Надежда Дубовая.

В управлении предпринимательства о проблеме знают, но установить предельную стоимость и взять ситуацию под контроль не могут. Объясняют: подъём цен сезонный, и пока границы допустимых цен пройдут все бюрократические этапы согласования, поспеет новый урожай. И цены сами по себе поползут вниз.

Картофель в стабфонде есть, но его очень мало. Мы планируем закупить дополнительно без посредников и накруток цен картофель напрямую с юга. Это сезонное подорожание, ждём новый урожай, и тогда проблема решится", - сказал заместитель руководителя управления предпринимательства СКО Фархат Ибраев.

Тем временем многие фермеры считают, что ситуацию можно было спрогнозировать еще в прошлом году. Когда из-за засушливого лета не было урожая картофеля.

Резкий скачок цен на овощи возмутил и актюбинцев. Стоимость килограмма картофеля перевалила за 300 тенге, свёклу и морковь продают еще дороже, по 400 тенге за кило. И такая ситуация наблюдается во всех торговых точках города. Например, на коммунальном рынке цена за картофель колеблется в пределах 300-350 тенге.

Сейчас отпускная цена с полей южного региона картофель 280 тенге туда ложатся транспортные расходы. Будут организованы прямые поставки через СПК "Актобе", в рамках реализации межрегиональной кооперации у местных производителей южных регионов", - рассказал заместитель руководителя управления предпринимательства Актюбинской области Аскар Кукеев.

Местные власти обещают, что ситуация скоро стабилизируется. В ближайшие дни в южные регионы отправят 2 фуры социально-предпринимательской корпорации. Все транспортные расходы покроет акимат. Чиновники надеются, что таким образом цена на овощи в Актобе снизится до уровня закупочной.

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