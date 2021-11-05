В Нур-Султане снизили тариф на тепло и оштрафовали АО "Астана-Энергия"

НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы АО "Астана-Энергия" за 2020 год, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Нур-Султану установлено не соблюдение субъектом требований подпункта 15) и 16) пункта 2 статьи 26 закона "О естественных монополиях", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате, АО "Астана - Энергия" получило необоснованный доход в размере - 207 008 340,81 тенге, в связи с чем департаментом в целях восстановления прав потребителей, приняты меры в соответствии с законодательством о естественных монополиях в части возврата необоснованно полученного дохода путем введения временного компенсирующего тарифа.

Таким образом, департаментом с 1 октября 2021 года введен временный компенсирующий тариф на услугу по производству тепловой энергии АО "Астана - Энергия".

Тариф на услугу по производству тепловой энергии с 1 октября по 31 декабря 2021 года составил 1884,63 тенге за 1 Гкал без НДС со снижением от действующего тарифа на 29,06 тенге, или на 1,5% (ранее действующий тариф - 1913,69 за 1 ГКал без НДС).

Тариф на услугу по производству тепловой энергии с 1 января по 30 сентября 2022 года составил 1954,56 тенге за 1 Гкал без НДС со снижением от действующего тарифа на 25,71 тенге, или на 1,3% (утвержденный на 2022 год тариф - 1980,27 за 1 ГКал без НДС).

Вместе с тем АО "Астана-Энергия" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях - с наложением штрафа на сумму 3 267 040 тенге, который оплачен субъектом.