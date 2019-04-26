В I квартале группа KAZ Minerals увеличила производство меди на 4%

Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - В первом квартале 2019 года группа KAZ Minerals произвела 70 тыс. тонн меди - на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (1 квартал 2018: 67,3 тыс. тонн), передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в компании, до конца года ожидается увеличение производства за счет более высокого содержания меди на Бозшаколе, а также увеличения объема переработки на Николаевской обогатительной фабрике (ОФ) и Бозшакольской ОФ по переработке каолинизированной руды.

Бозшакольская и Актогайская фабрики по переработке сульфидной руды достигли в первом квартале проектного уровня пропускной способности. Компания на пути достижения запланированного на 2019 год объема производства меди около 300 тыс. тонн.

"Актогай и Бозшаколь продемонстрировали хорошую работу в зимний период, достигнув проектного уровня пропускной способности на обеих сульфидных фабриках. Рекордные объемы переработки и повышенные темпы извлечения на Актогае обеспечили в первом квартале производство меди в размере 37 тыс. тонн, компенсировав сниженное среднее содержание меди в руде и сезонные колебания оксидного производства. В течение девяти месяцев года ожидается более высокая производительность Бозшаколя и предприятий Восточного региона. Запланированный диапазон производства меди Группой в 2019 году сохраняется на уровне около 300 тыс. тонн", - сообщил председатель правления Группы KAZ Minerals Эндрю Саузам.

По данным KAZ Minerals, общий квартальный объем производства меди на Актогайском ГОКе на уровне 36,7 тыс. тонн (4 квартал 2018: 36 тыс. тонн) - рекордный с запуска рудника в декабре 2015 года. В течение девяти месяцев 2019 года планируются две футеровки мельниц, ожидается также продолжение снижения содержания меди в руде с нынешнего уровня. Прогнозное производство меди в 2019 году - 130-140 тыс. тонн.

Производство меди из сульфидной руды в I квартале - 31 тыс. тонн - на 6% выше, чем кварталом ранее (IV квартал 2018 года: 29,2 тыс. тонн), и на 47% выше, чем в предыдущем году (I квартал 2018 года: 21,1 тыс. тонн). Из-за холодного зимнего периода ожидаемо снизилось производство катодной меди из оксидной руды (IV квартал 2018 года: 6,8 тыс. тонн, I квартал 2019 года: 5,7 тыс. тонн). Но этот показатель на 8% выше, чем в I квартале 2018 года (5,3 тыс. тонн), когда на производство повлияли исключительно низкие температуры.

Объем добычи руды в первые три месяца 2019 года (11 млн тонн) вырос на 30% по сравнению с I кварталом 2018 года (8,5 млн тонн), когда сульфидная ОФ была в процессе наращивания производства. Добыча сульфидной руды превысила количество, необходимое для переработки, поскольку подготовительные вскрышные работы продолжались с IV квартала 2018 года для подготовки карьера к проекту расширения Актогайского ГОКа.

Кроме того, производство меди на Бозшакольском ГОКе в I квартале 2019 года сократилось до 23,8 тыс. тонн (IV квартал 2018 года: 26,6 тыс. тонн), но в оставшиеся три квартала 2019 года ожидается увеличение за счет более высокого содержания и возобновления переработки каолинизированной руды (после приостановки каолинизированной ОФ для модернизации водо- и мелиоративных систем). Планируемый на 2019 год диапазон производства меди - 105-115 тыс. тонн.

Объем производства золота в I квартале - 30 тыс. унций, на 17% ниже прошлогоднего показателя (I квартал 2018 года: 36 тыс. унций), в основном из-за более высокого содержания золота, переработанного в I квартале 2018 года. Серебра произведено 169 тыс. унций, что сопоставимо с предыдущим кварталом (IV квартал 2018 года: 172 тыс. унций).

До конца года на Бозшаколе планируется произвести 130-140 тыс. унций золота и 700 тыс. унций серебра.

Добыча руды увеличилась на 19% до 8,9 млн тонн (IV квартал 2018 года: 7,5 млн тонн) за счет большего количества каолинизированной руды, извлеченной и накопленной для получения доступа к сульфидной руде. Это соответственно привело к 9%-ному увеличению добычи по сравнению с предыдущим годом (I квартал 2018 года: 8,1 млн тонн).

Объем добычи руды на предприятиях Востокцветмета и на Бозымчаке, 947 тыс. тонн, на 2% ниже, чем в предыдущем квартале (IV квартал 2018 года: 963 тыс. тонн), и соответствует сравнительному периоду предыдущего года (I квартал 2018 года: 959 тыс. тонн).

Объем переработки руды сократился с 982 тыс. тонн до 625 тыс. тонн, в основном вследствие запланированной приостановки Николаевской ОФ в течение квартала. Фабрика возобновила работу в начале апреля. Сокращение переработки на 36% повлекло снижение производства меди на 38% - до 9,5 тыс. тонн (IV квартал 2018 года: 15,3 тыс. тонн).

Производство цинка в концентрате снизилось в результате уменьшения объема переработки в I квартале и более низкого содержания в руде Орловской шахты (6,2 тыс. тонн по сравнению с 11,4 тыс. тонн кварталом ранее). Всего за 2019 год производство цинка в концентрате ожидается ниже запланированных 50 тыс. тонн, так как производительность будет лишь частично восстановлена в оставшиеся девять месяцев 2019 года.

Производство золота также сократилось на 11%, до 12,5 тыс. унций (IV квартал 2018 года: 14 тыс. унций) вследствие более низких объемов переработки. Снижение компенсировано повышенным производством на Бозымчаке - 10,6 тыс. унций (IV квартал 2018 года: 9,6 тыс. унций).

Производство серебра в I квартале 2019 года - 314 тыс. унций (IV квартал 2018 года: 631 тыс. унций).

Запланированный диапазон производства меди, золота и серебра в течение года сохраняется на прежнем уровне, так как в оставшиеся три квартала ожидается увеличение объема производства", - отметили в компании.

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