В правила по оформлению сопроводительных накладных на товары внесут изменения

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - В правила по оформлению сопроводительных накладных на товары (СНТ) внесут изменения, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Комитета государственных доходов Минфина, представители субъектов малого бизнеса обсуждают в соцсетях вопросы, связанные с внедрением сопроводительных накладных на товары. В частности, вопросы о сложности оформления СНТ для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли.

В ведомстве отметили, что требование по оформлению СНТ установлено статьей 176 Налогового кодекса, норма была принята в 2017 году со сроком введения с 1 января 2020 года. Перечень товаров, на которых распространяется обязанность по оформлению СНТ, правила оформления и форма СНТ утверждены приказом первого заместителя премьер-министра - министра финансов РК от 26 декабря 2019 года №1424 "Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также Правил оформления и их документооборота".

В настоящее время ведется работа по внесению изменений и дополнений в Правила по оформлению СНТ, согласно которым предусмотрены положения, касающиеся порядка оформления СНТ для субъектов малого бизнеса. В частности, предусмотрено положение, что в случае розничной реализации подтверждение и оформление СНТ не требуется (за исключением подакцизных товаров), поскольку дальнейшее списание товаров будет осуществляться автоматически посредством чеков онлайн-ККМ", - проинформировали в пресс-службе.

Таким образом, у субъектов малого бизнеса осуществляющих деятельность в розничной торговле, не возникает обязательств по оформлению СНТ и, соответственно, нет необходимости по найму дополнительного штата и приобретению дорогостоящего оборудования, подчеркнули в КГД.

Кроме того, налогоплательщиками было заявлено о необходимости дополнительного периода для технической подготовки и адаптации своих учетных систем, а также перенастройки взаимоотношений со своими контрагентами, перевозчиками, поставщиками из ЕАЭС, а также внутри Казахстана, логистическими компаниями.

В связи с этим принято решение о поэтапном переходе к оформлению СНТ, определив, что на первом этапе СНТ внедряется для наиболее подготовленных налогоплательщиков (тех, кто сегодня работает с сопроводительными накладными на подакцизную продукцию или работает посредством модуля Виртуальный склад).

По информации КГД, с 1 октября 2020 года обязанность по оформлению СНТ распространяется на подакцизную продукцию, товары, по которым выписка ЭСФ осуществляется посредством модуля "Виртуальный склад" (335 товарных позиций) и импорт/экспорт ЕАЭС.

С 1 января 2021 года обязанность по оформлению СНТ распространяется на остальные товары по Перечню товаров изъятия (3865 товарных позиций) и маркируемые товары.

Относительно функционала СНТ в КГД отметили следующие положительные стороны для налогоплательщиков. Форма СНТ позволит объединить действующие сопроводительные накладные, выписываемые на подакцизные товары, товарно-транспортную накладную и накладную на отпуск запасов на сторону.

Вышеуказанные документы выписываются в разных информационных системах, что требует от налогоплательщиков повторный ввод информации, которая дублируется в документах. Объединение их в один документ СНТ позволит производить выписку в одной информационной системе, исключив повторный ввод информации и ошибки ручного ввода.

Предусмотрено, что данные из соответствующих разделов СНТ будут автоматически заполнять соответствующие разделы ЭСФ, что позволит упростить заполнение ЭСФ.

Внедрение СНТ повысит скорость бизнес-процессов, так как дает возможность всем сторонам сделки сразу реализовывать товар дальше по СНТ, не дожидаясь выписки ЭСФ (ЭСФ может быть выписана в течение 15 дней с момента отгрузки).

При импорте товаров из стран ЕАЭС, применение СНТ позволит налогоплательщикам реализовывать товар дальше по СНТ, не дожидаясь получения ФНО 328.00.

Благодаря интеграции ИС ЭСФ с ERP-системами посредством API интерфейса налогоплательщики могут выписывать СНТ в своей учетной системе без входа в другие информационные системы, так как API сервис является универсальным интеграционным открытым механизмом.

Использование электронной сопроводительной накладной позволит снизить затраты налогоплательщиков на документооборот.

В свою очередь, Комитет государственных доходов Министерства финансов готов рассмотреть предложения по дальнейшему совершенствованию внедрения СНТ. Свои предложения налогоплательщики могут направлять на электронный адрес esfsd@mgd.kz с пометкой "Предложения по СНТ".

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