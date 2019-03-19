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В рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса - 2020" гранты получат 600 молодых предпринимателей

18.03.2019, 15:12 7480
В рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса - 2020" гранты получат 600 молодых предпринимателей
Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Дорожная карта Года молодежи предусматривает гранты для молодых предпринимателей, передает Kazakhstan Today.
 
"В соответствии с проектом "Жас кэсіпкер" по Дорожной карте Года молодежи разработан комплекс мер по развитию молодежного предпринимательства по всей республике. В его рамках будут расширены меры по обучению навыкам ведения бизнеса, коучингу, предоставлению психологической поддержки и содействию в реализации старт-ап проектов. Данный проект включает в себя следующие инструменты: обучение основам предпринимательства "Бастау бизнес" с вовлечением не менее 60 тысяч представителей молодежи за три года по всему Казахстану. Данная мера господдержки позволит им не только открыть свое дело, но и создать новые рабочие места", - сообщил в СЦК исполняющий обязанности председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Асхат Оралов.
 
Он добавил, что государственные гранты молодежи для реализации новых бизнес-идей в рамках госпрограммы "Енбек" охватят 10 тысяч молодых людей ежегодно, а гранты для молодых предпринимателей в рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса - 2020" будут выданы 600 человек за три года. Также будет создан Фонд поддержки молодежных стартапов. Параллельно с этим в вузах и ТиПО в течение трех лет основам предпринимательства будут обучены 180 тысяч молодых людей.
 

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