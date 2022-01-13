В РК разрабатывают новую систему субсидирования АПК

МСХ будет принят ряд следующих системных мер. По поручению главы государства подготовлены предложения по корректировке системы государственной поддержки отрасли. Они будут направлены прежде всего на упрощение механизмов и оптимизацию направлений, обеспечения равной доступности для всех субъектов, вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Также вводится норма согласно которой получатели субсидий в обязательном порядке примут встречные обязательства по достижению конкретных индикативных показателей. Предложение в настоящее время рассматривается созданной рабочей группой по повышению эффективности господдержки АПК", - сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.
В настоящее время состоялось три заседания рабочей группы.
По итогам рабочих групп поступило большое количество предложений, замечаний к новой системе субсидирования АПК от регионов, отраслевых союзов, ассоциаций и членов рабочей группы, которые систематизируются, и при их обоснованности будут учтены при доработке системы субсидирования. По итогам проведения рабочих групп в марте 2022 года окончательный пакет изменений по совершенствованию системы субсидирования планируется внести на рассмотрение в правительство", - отметил министр.
Кроме того, по его словам, министерством разработана единая интегрированная государственная информационная система субсидирования.
Услуги информационной системы для получателей субсидий будут бесплатными. В настоящее время запускается ее тестирование в пилотном режиме в Акмолинской области", - сказал Ербол Карашукеев.
В период ЧП Аграрная кредитная корпорация не будет начислять штрафы за просрочку платежей по кредитам.