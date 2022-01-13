В РК разрабатывают новую систему субсидирования АПК

НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - В Казахстане продолжается поэтапное повышение заработной платы работников социальной сферы. С 1 января 2022 года зарплата педагогов и работников сферы социального обеспечения увеличена на 25%, медицинских работников - в среднем на 20-30%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 2020 года началось поэтапное повышение заработной платы порядка 600 тысяч педагогов, а с 2021 года - поэтапное повышение зарплаты 247 тысяч медработников, которые трудятся в государственных учреждениях и коммунальных предприятиях. К 2023 году их заработная плата будет увеличена в два раза, сообщает Служба центральных коммуникаций при президенте РК.

С 1 января 2022 года заработная плата педагогов повышена на 25%, медицинских работников - в среднем на 20-30%.

Также с 1 января 2022 года на 25% повышены должностные оклады 21 тыс. работников сферы социального обеспечения.

Рост зарплаты коснулся руководящего состава и основного персонала (социальные работники, педагоги, медицинские работники и т. д.), осуществляющего свою деятельность в медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания, временного пребывания и центрах занятости", - говорится в материале.

В СЦК напомнили, что с 1 января 2021 года оклады соцработников были повышены на 50%. Также в 2021 году произведено повышение заработной платы для административного и вспомогательного персонала, рабочих, работающих в МСУ стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания и временного пребывания, путем изменения размера действующей доплаты с 30% на 40% от должностного оклада.



