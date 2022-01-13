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В РК разрабатывают новую систему субсидирования АПК

12.01.2022, 10:02 18121
В РК разрабатывают новую систему субсидирования АПК
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В РК разрабатывают новую систему субсидирования АПК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

МСХ будет принят ряд следующих системных мер. По поручению главы государства подготовлены предложения по корректировке системы государственной поддержки отрасли. Они будут направлены прежде всего на упрощение механизмов и оптимизацию направлений, обеспечения равной доступности для всех субъектов, вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Также вводится норма согласно которой получатели субсидий в обязательном порядке примут встречные обязательства по достижению конкретных индикативных показателей. Предложение в настоящее время рассматривается созданной рабочей группой по повышению эффективности господдержки АПК", - сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. 

 
В настоящее время состоялось три заседания рабочей группы. 
 

По итогам рабочих групп поступило большое количество предложений, замечаний к новой системе субсидирования АПК от регионов, отраслевых союзов, ассоциаций и членов рабочей группы, которые систематизируются, и при их обоснованности будут учтены при доработке системы субсидирования. По итогам проведения рабочих групп в марте 2022 года окончательный пакет изменений по совершенствованию системы субсидирования планируется внести на рассмотрение в правительство", - отметил министр. 

 
Кроме того, по его словам, министерством разработана единая интегрированная государственная информационная система субсидирования. 
 

Услуги информационной системы для получателей субсидий будут бесплатными. В настоящее время запускается ее тестирование в пилотном режиме в Акмолинской области", - сказал Ербол Карашукеев.


 

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Ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Минсельхозе РК

13.01.2022, 14:10 1051
Ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Минсельхозе РК
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министерство сельского хозяйства доводит до сведения, что в результате регистрации вспышки ящура в Беляевском районе Оренбургской области Российской Федерации, 31 декабря 2021 года Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК ввел временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан и транзит из Оренбургской области восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья животного происхождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Отмечается, министерством создана рабочая группа для проведения эпизоотического мониторинга на приграничной территории. Рабочей группой в регионах проводится отбор проб для последующих лабораторных исследований в Национальном референтном центре по ветеринарии.
 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ с 12 января из принципа предосторожности были введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию восприимчивых к ящуру живых животных, продукции, сырья животного происхождения и кормов, за исключением товаров прошедших термическую обработку с территории Республики Казахстан", - заявили в Министерстве сельского хозяйства.

 
По итогам и результатам проведенной работы ветеринарной службой РК будут приняты соответствующие меры.
 
 

На сколько выросла зарплата медиков, педагогов и соцработников с 1 января

13.01.2022, 12:54 3311
На сколько выросла зарплата медиков, педагогов и соцработников с 1 января
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - В Казахстане продолжается поэтапное повышение заработной платы работников социальной сферы. С 1 января 2022 года зарплата педагогов и работников сферы социального обеспечения увеличена на 25%, медицинских работников - в среднем на 20-30%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 2020 года началось поэтапное повышение заработной платы порядка 600 тысяч педагогов, а с 2021 года - поэтапное повышение зарплаты 247 тысяч медработников, которые трудятся в государственных учреждениях и коммунальных предприятиях. К 2023 году их заработная плата будет увеличена в два раза, сообщает Служба центральных коммуникаций при президенте РК.
 
С 1 января 2022 года заработная плата педагогов повышена на 25%, медицинских работников - в среднем на 20-30%.
 
Также с 1 января 2022 года на 25% повышены должностные оклады 21 тыс. работников сферы социального обеспечения. 
 

Рост зарплаты коснулся руководящего состава и основного персонала (социальные работники, педагоги, медицинские работники и т. д.), осуществляющего свою деятельность в медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания, временного пребывания и центрах занятости", - говорится в материале.

 
В СЦК напомнили, что с 1 января 2021 года оклады соцработников были повышены на 50%. Также в 2021 году произведено повышение заработной платы для административного и вспомогательного персонала, рабочих, работающих в МСУ стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания и временного пребывания, путем изменения размера действующей доплаты с 30% на 40% от должностного оклада. 

Напомним, в Казахстане на 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2022 году. Повышение затронет 591 тыс. человек. В результате в течение четырех лет их зарплата увеличится в два раза.
 

Грузоотправителей РК освободили от ряда плат, сборов и штрафов

13.01.2022, 12:51 3896
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - АО "НК "КТЖ" отменило штрафы, сборы и платы, связанные с перевозками грузов, на период действия чрезвычайного положения во всех регионах Казахстана. Решение принято в рамках закона РК "О железнодорожном транспорте", учитывая обращение Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", сообщили в КТЖ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, не будут начисляться:
 
- штраф за невыполнение заявки по плану перевозки грузов;
 
- плата за простой собственных (арендованных) вагонов, задержку контейнеров на магистральных, станционных путях, произошедшие по вине грузоотправителей, грузополучателей, ветвевладельцев, владельцев вагонов (контейнеров). 
 

Кроме того, в связи с форс-мажорными обстоятельствами сбор за хранение грузов, простаивающих свыше 48 часов с момента уведомления грузополучателей о прибытии груза на станцию назначения, взимается в однократном размере вместо 10-ти кратного", - уточнили в КТЖ.

 

KEGOC передал в госсобственность расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ

12.01.2022, 18:31 17981
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В соответствии с решением совета директоров АО "KEGOC" от 24 сентября 2021 года произведена безвозмездная передача в государственную собственность 100-процентной доли участия ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии", принадлежащих АО "KEGOC", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данная доля на основании договора дарения была передана Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Таким образом, РФЦ безвозмездно передан в собственность государства", - говорится в сообщении пресс-службы АО "KEGOC".

 
ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" создано Системным оператором АО "KEGOC" в соответствии с законом Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV "О поддержке использования возобновляемых источников энергии". 
 
Согласно уставу ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии", видами деятельности являются:
 
- продажа электроэнергии потребителю (централизованная покупка и продажа электрической энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ и поставленной в электрические сети, единой электроэнергетической системы Республики Казахстан);
 
- обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки;
 
- финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии.
 

В Казахстане появится госоператор по утилизационному платежу

12.01.2022, 15:43 22021
В Казахстане появится госоператор по утилизационному платежу
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В Казахстане планируется создание государственного оператора по утилизационному платежу. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил министр, ТОО "Оператор РОП" было создано постановлением правительства РК от 30 декабря 2015 года в соответствии со статьей 387 Экологического кодекса РК. В период с 2016 года по 1 января 2022 года объем поступивших денежных средств в виде утилизационного платежа составил 691,9 млрд тенге. 
 
Полученные финансовые средства, по словам Брекешева, расходуются в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В частности, отечественным автопроизводителям возвращены ранее уплаченные ими средства в виде утильплатежа в размере 338,9 млрд тенге, на решение экологических вопросов направлено 102 млрд тенге, налоги - 49,1 млрд тенге. 

 

На сегодняшний день остаток средств находится в банках второго уровня и составляет 220,6 млрд тенге", - сказал министр. 

 
По его словам, в связи с поручением главы государства министерством предлагается создать рабочую группу по рассмотрению следующих вопросов: 
 
1) создание отдельного государственного оператора, либо на базе Фонда развития промышленности; 
 
2) пересмотр коэффициентов утилизационного платежа;
 
3) предоставление покупателям отечественных транспортных средств и сельскохозяйственной техники ваучеров за счет утилизационного сбора, с участием бизнеса, общественности и заинтересованных государственных органов.
 
 

Аэропорт Алматы возобновит работу с 13 января

12.01.2022, 15:21 22771
Аэропорт Алматы возобновит работу с 13 января
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Международный аэропорт Алматы возобновляет работу с 13 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 08.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпаний", - сообщается на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. 



Напомним, аэропорт Алматы был закрыт с 5 января в связи с беспорядками - до улучшения ситуации в городе. 


9 января и. о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал подробности захвата международного аэропорта Алматы. По его словам, нападение на объект осуществляли около 800 преступников. Из-за произошедшего были отменены вылеты 60 рейсов. В здании терминала разграблены магазины и кассы. 
 

МТИ: введен запрет на экспорт овощей и скота из РК

12.01.2022, 13:56 24661
МТИ: введен запрет на экспорт овощей и скота из РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о принятии оперативных и системных мер по финансово-экономическому блоку правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Султанова, в рамках сдерживания продовольственной инфляции и усиления мер государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары совместно с МИО принимаются меры по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продтоваров. 
 
Кроме того, совместно с Министерством сельского хозяйства будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров. 
 
Также принимаются меры по привлечению импортных поставок продовольственных товаров в рамках взаимодействия со странами Центральной Азии. 
 

В случае необходимости своевременно будут приняты меры по экспортному ограничению. Уже установлен запрет по экспорту скота и овощей", - отметил глава МТИ.

 
Вместе с тем предпринимательский кодекс предусматривает инструменты применения пороговых и предельных цен. 
 
По словам министра, совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, министерствами национальной экономики и сельского хозяйства пересмотрены подходы по пороговым ценам. 
 

Это позволит не допустить риска дальнейшего роста цен. В случае существенного роста цен по отдельным товарам будет своевременно применен инструмент административного закрепления предельных цен в порядке, определенном антимонопольным органом", - пояснил Султанов. 

 
Также будут подготовлены срочные законодательные инициативы, связанные с функциональным усилением деятельности Комитета торговли. 
 
По диверсификации экономики и улучшению платежного баланса будут выработаны системные предложения по наращиванию несырьевого экспорта путем внедрения подходов "экспортной дисциплины", сообщил министр.
 
Будет использован опыт Юго-Восточной Азии и Восточной Европы для аккумулирования высококвалифицированных кадров, новых технологий в стране и взращивания новых активных игроков на международном рынке, отметили в пресс-службе премьер-министра РК.
 

Важно акцентировать работу на международной торговле услугами и развитии трансграничной торговли. Для этого министерством будут выработаны предложения по развитию экспорта услуг и совместно с Национальным банком пересмотрена методика учета их экспорта. Продолжится работа по расширению кооперации и торговли с ближними соседями. Дальнейшее углубление торгово-экономических отношений, промышленной и инвестиционной кооперации будет нацелено на партнеров по ЕАЭС и ближайших соседей в Центральной Азии", - рассказал Султанов. 

 
Он подчеркнул, что экономическая политика правительства будет направлена прежде всего на улучшение благосостояния населения и рост качества жизни.
 

Бюджетная и фискальная политика будет сбалансирована и прозрачна. Решительные меры налогово-таможенного администрирования обеспечат дополнительные источники доходов. В целях развития частного сектора как драйвера экономического роста акцент будет сделан на усиление МСБ через развитие конкуренции. Будет повышена эффективность и прозрачность мер государственной поддержки малым предприятиям", - сказал глава МТИ. 

 
Через приватизацию и передачу в конкурентную среду будет сокращена доля государства в экономике, пересмотрены подходы управления государственными активами.
 

Наказание за нарушения в таможенной сфере ужесточат в Казахстане

12.01.2022, 13:40 25606
Наказание за нарушения в таможенной сфере ужесточат в Казахстане
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Об улучшении сферы таможенного администрирования, ставках акциза на ГСМ и необоснованного вывода капитала за рубеж рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, в рамках обеспечения дополнительных поступлений в бюджет разрабатываются механизмы повышения поступлений от недропользователей горно-металлургического комплекса с компенсацией нагрузки посредством дополнительных мер господдержки. 
 
Также будут пересмотрены ставки акциза на ГСМ и внедрены ограничения предельной наценки, позволяющие изымать излишние доходы продавцов в бюджет. 
 
В рамках улучшения таможенного администрирования будут усилены требования к уполномоченным экономическим операторам.
 

Всех уполномоченных экономических операторов мы включим в проект "Горизонтальный мониторинг" для онлайн доступа к их учетным системам. В целом будут приняты меры по ужесточению ответственности за нарушения в таможенной сфере", - сказал Жамаубаев на заседании правительства.

 
По его словам, в ближайшее время совместно с заинтересованными государственными органами будет начата комплексная проверка для обеспечения порядка на таможенной границе. Будет усилена работа по сокращению расхождений таможенной статистики с КНР и другими странами, которые за последние пять лет снижены с 60% до 40,4%. 
 
В части необоснованного вывода капитала из страны прорабатываются следующие поправки в законодательство: 
 
 - пересмотр льгот при налогообложении дивидендов, в том числе выплачиваемых нерезидентам из источников в Республике Казахстан;
 
 - введение ограничений на вычет по "нематериальным" услугам, полученным от аффилированных зарубежных компаний; 
 
 - введение ограничений льгот в рамках контролируемой иностранной компании.
 
Также разработан проект поправок по трансфертному ценообразованию. Это позволит обеспечить справедливые цены на казахстанский экспорт, отметили в пресс-службе премьер-министра РК.
 
Кроме того, в соответствии с поручением главы государства в феврале будет внесен проект закона по вопросам банкротства физических лиц
 
Касательно сокращения закупок из одного источника по госзакупкам, по словам министра, работа в данном направлении ведется на постоянной основе. 
 

Недавно вступил в силу ряд законодательных поправок по вопросам государственных закупок, которыми исключены шесть оснований осуществления госзакупок способом из одного источника. Это порядка 50% всего объема закупок из одного источника", - сказал Жамаубаев. 

 
Кроме того, по его словам, предусмотрена норма о приоритетном осуществлении заказчиком конкурентных способов закупок и персональной ответственности первого руководителя заказчика по закупкам из одного источника. 
 
В результате принятых мер по обеспечению прозрачности доля госзакупок снизилась с 92% в 2015 году до 45% в 2021 году. 
 
Министерство финансов обеспечит контроль за обоснованностью применения закупок из одного источника. По закупкам АО "ФНБ "Самрук-Казына" с текущего года закупки фонда и всех нацкомпаний регулируются законом "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора". 
 
Вместе с тем порядком закупок фонда предусмотрены отсылочные нормы на внутренние документы фонда. В этой связи, по словам министра, будет пересмотрен весь процесс осуществления закупок фонда и его дочерних компаний на уровне одного документа, исключив отсылки на иные внутренние документы. 

 

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