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В РК третью неделю подряд фиксируется нулевой рост на социально значимые продукты

20.11.2021, 12:44 195778
В РК третью неделю подряд фиксируется нулевой рост на социально значимые продукты
НУР-СУЛТАН. 20 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и горюче-смазочные материалы (ГСМ), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер третью неделю подряд отмечается снижение цен на морковь (-0,8%), лук (-0,7%), рожки, рис и картофель (-0,2%). По остальным продуктам цены стабильны, сообщает пресс-служба премьер-министра. 
 
Финансирование "оборотной схемы" в регионах достигло 48,9 миллиарда тенге. Целевой уровень обеспечен на 97,7%. Эффективная работа по "оборотной схеме" отмечается в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Низкий уровень проводимой работы остается в Кызылординской и Мангистауской областях. 
 
Благодаря принятым мерам, ситуация на рынке ГСМ стабилизировалась. В настоящее время все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством и отгрузкой на внутренний рынок светлых нефтепродуктов. По состоянию на 19 ноября сформирован достаточный совокупный запас нефтепродуктов - 200,6 тысячи тонн бензина и 215,8 тысячи тонн дизельного топлива, что достаточно для покрытия 15 суточной потребности страны. 
 
За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции по признакам установления монопольно высоких цен начало расследование в отношении птицефабрики в Карагандинской области. 
 
В адрес субъектов рынка куриных яиц и мяса птицы в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях и Нур-Султана направлены 7 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением. 
 
Заключены 14 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской и Жамбылской областях. В целом, по республике заключено 154 актов антимонопольного комплаенса. 
 
Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%. 
 
Акиматам регионов дано поручение с учетом баланса производства и потребления обеспечить достаточные запасы в стабилизационных фондах, доведение до рекомендованных объемов финансирование по "оборотной схеме", активизировать работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования.
 

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Масштабные проверки идут на рынках дизтоплива и стройматериалов Казахстана

21.11.2021, 14:18 7804
Масштабные проверки идут на рынках дизтоплива и стройматериалов Казахстана
Фото: pixabay
НУР-СУЛТАН. 21 НОЯБРЯ - Масштабные проверки идут на рынках дизельного топлива и строительных материалов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции, в рамках принятой реформы предусматриваются проверки без посещения предпринимательства. 
 

Сейчас масштабные проверки по новой модели путем проведения всестороннего анализа идут на рынках реализации дизтолива, автохимии, стройматериалов, электротехники", - сообщили в ведомстве по итогам встречи министра торговли и интеграции Бахыта Султанова с представителями непрофильных неправительственных организаций.

 
В МТИ подчеркнули, что комитет технического регулирования вправе начать проверку на основе сведений, полученных из информационных систем, средств массовой информации или обращений физических и юридических лиц.
 
Ранее в Минэнерго заявили, что НПЗ не справились с задачей по обеспечению топливом. Глава ведомства Магзум Мирзагалиев сообщил, что одной из основных причин проблемы, имеющей системный характер, является неэффективное планирование ремонтных работ.
 

На 25% вырос транзит контейнеров через Казахстан

20.11.2021, 15:47 169777
НУР-СУЛТАН. 20 НОЯБРЯ - По итогам 10 месяцев транзитные перевозки контейнеров через Казахстан составили свыше 880 тысяч двадцатифутовых эквивалента (ДФЭ). Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целом, транзит грузов через территорию Казахстана железнодорожным транспортом соответствует показателю уровня 2020 года, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ". 
 
Одним из популярных направлений грузоперевозок являются маршруты Китай - Европа - Китай. В январе - октябре объем перевозок в этом направлении вырос на 36% к 2020 году. 
 
Грузоперевозки через порты Каспийского региона с января по октябрь увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 4,6 миллиона тонн. 
 
Объем перевозок через порт Актау превзошел показатели аналогичного периода 2020 года на 15% (более 2,9 миллиона тонн). Экспорт зерна через морские порты за 10 месяцев вырос к пришлому году на 56% и превысил 1,2 миллиона тонн. 
 

В РК завершился электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов

19.11.2021, 21:18 307450
В РК завершился электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов
Фото: NeftOk.ru
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - 19 ноября в Казахстане прошел третий электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородному сырью. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила порядка 1,8 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно Кодексу РК "О недрах и недропользовании", с 1 сентября 2020 года Министерство энергетики РК проводит аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам в электронном формате. Министерство энергетики РК разместило извещение о проведении аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам на интернет-ресурсе 18 августа 2021 года по 22 участкам недр, сообщает пресс-служба Минэнерго РК. 
 
Дата проведения аукциона была назначена на 19 ноября. По 8 участкам аукцион был отменен из-за отсутствия минимального количества участников. 
 
19 ноября, в 17.00 по времени Нур-Султана, аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам был завершен. По итогам состоявшегося аукциона - по 14 участкам недр были определены победители аукциона. Сумма стартового размера подписных бонусов по 14 участкам составляла - 425 миллионов тенге. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила порядка 1,8 миллиарда тенге. 
 
Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.
 

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