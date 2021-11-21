В РК третью неделю подряд фиксируется нулевой рост на социально значимые продукты

НУР-СУЛТАН. 20 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и горюче-смазочные материалы (ГСМ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер третью неделю подряд отмечается снижение цен на морковь (-0,8%), лук (-0,7%), рожки, рис и картофель (-0,2%). По остальным продуктам цены стабильны, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Финансирование "оборотной схемы" в регионах достигло 48,9 миллиарда тенге. Целевой уровень обеспечен на 97,7%. Эффективная работа по "оборотной схеме" отмечается в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Низкий уровень проводимой работы остается в Кызылординской и Мангистауской областях.

Благодаря принятым мерам, ситуация на рынке ГСМ стабилизировалась. В настоящее время все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством и отгрузкой на внутренний рынок светлых нефтепродуктов. По состоянию на 19 ноября сформирован достаточный совокупный запас нефтепродуктов - 200,6 тысячи тонн бензина и 215,8 тысячи тонн дизельного топлива, что достаточно для покрытия 15 суточной потребности страны.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции по признакам установления монопольно высоких цен начало расследование в отношении птицефабрики в Карагандинской области.

В адрес субъектов рынка куриных яиц и мяса птицы в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях и Нур-Султана направлены 7 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением.

Заключены 14 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской и Жамбылской областях. В целом, по республике заключено 154 актов антимонопольного комплаенса.

Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%.

Акиматам регионов дано поручение с учетом баланса производства и потребления обеспечить достаточные запасы в стабилизационных фондах, доведение до рекомендованных объемов финансирование по "оборотной схеме", активизировать работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования.