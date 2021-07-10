В семи регионах выявили признаки ценового сговора сетей АЗС

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции РК, в рамках проведенного мониторинга цен на рынке реализации нефтепродуктов, выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства - ценового сговора - у ряда розничных реализаторов дизельного топлива в 7 регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате 3 июля в адрес розничных реализаторов дизельного топлива, действующих в Жамбылской (ТОО "Эврика нефтепродукт", ТОО "Бизнес Ойл", ТОО "Тараз VIP сервис", ТОО "Тараз Петрол Сервис", ИП "Нуров", ИП "Мухиев"), Кызылординской областях (ТОО "Кызылорда мунай онімдері"), Шымкенте (ТОО "МИГ", ТОО "ТС"), Нур-Султане (ТОО "Бизнес Петролеум", ТОО "Ойл", ТОО "Аурика", ТОО "Аскар", ТОО "АЗС "Номад", ТОО "GAS ENERGY") и Алматы (ТОО "Royal Petrol", ТОО "Газпромнефть") территориальными подразделениями АЗРК вынесено 17 уведомлений об устранении признаков антиконкурентных согласованных действий путем снижения цены, сообщает пресс-служба АЗРК.

Согласно действующему законодательству, срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения. Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования.

30 апреля в действиях 14 АЗС в 4 регионах Казахстана (Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях) усмотрены признаки ценового сговора при реализации бензина АИ-92. Все уведомления исполнены, розничные реализаторы снизили цены на бензин АИ-92", - напомнили в ведомстве.

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