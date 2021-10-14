В сентябре потребительские цены в Казахстане выросли на 0,4% - Нацбанк

МОСКВА. 14 ОКТЯБРЯ - Объем взаимной торговли товарами в Евразийском экономическом союзе за январь - август текущего года составил 45 млрд долларов США. Это более чем на 31% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уровень аналогичного доковидного периода 2019 года превышен на 14,6%. Доля взаимной торговли в общем обороте торговли ЕАЭС составила 14,6%", - рассказала официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.
Она отметила, что рост объемов взаимной торговли зафиксирован во всех государствах ЕАЭС, наибольший - в Казахстане (на 38%) и России (почти на 34%). Поставки на рынок Союза из Армении увеличились почти на 31%, из Кыргызстана - на 30%, из Беларуси - почти на 22,5%.
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - За январь-август 2021 года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения составили 26,9 млрд тенге - на 40,6% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальное сокращение объемов капвложений в секторе составило 42,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации аналитиков Finprom.kz, в аналогичном периоде 2020 года инвестиции в отрасли составляли 45,2 млрд тенге, рост - в 2,4 раза за год.
Согласно анализу, в региональном разрезе наибольший объем инвестиций в секторе пришелся на Атыраускую область: 5,1 млрд тенге, плюс 55,4% за год. На второй и третьей строчке расположились Нур-Султан (4,6 млрд тенге) и Туркестанская область (4,3 млрд тенге). На ТОП-3 регионов пришлось 52,2% всего объема инвестированных средств.
Наибольший рост инвестиций наблюдается в Северо-Казахстанкой области (сразу в 97 раз за год - до 748,2 млн тенге). Наибольшее сокращение - в Западно-Казахстанкой области (на 85,8% за год - до 138,5 млн тенге).
Основная часть вложений в текущем году была обеспечена за счет местных бюджетов: 19,4 млрд тенге - на 40,8% меньше, чем годом ранее. Еще 6,4 млрд тенге инвестиций в сектор направлено из республиканского бюджета (минус 43,8% за год). Собственные средстваи составили 1,1 млрд тенге.
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Производство "зеленого" водорода намерены наладить немецкие инвесторы в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дорожная карта реализации проекта была подписана в ходе встречи с президентом немецкой компании "SVEVIND" Вольфгангом Кроппом, организованной в рамках визита казахстанской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел РК Алмасом Айдаровым в Швецию.
Деятельность компании "SVEVIND" направлена на долгосрочное инвестирование собственных и привлекаемых ресурсов, в рамках дальнейшего развития низкоуглеродной энергетики в Республике Казахстан посредством масштабного производства "зеленого" водорода с целью дальнейшего экспорта в страны ЕС, сообщили в национальной компании "Kazakh Invest".
В планах инвестора построить ветровые и солнечные электростанции мощностью на 30 ГВт и за счет этих ресурсов производить до 2 млн т водорода в год.
Наша компания стремится объединить выдающиеся природные ресурсы Казахстана в разработке проектов по обеспечению Казахстана и Евразии экологически чистой, устойчивой энергией. Реализация проекта выведет Казахстан в число мировых лидеров в области возобновляемых источников энергии. Мы очень рады сделать следующий шаг в развитии проекта и благодарны правительству Казахстана за оказываемую поддержку", - отметил президент "SVEVIND" Вольфганг Кропп.
Водородная энергетика является одной из самых перспективных отраслей, которые могут в будущем вытеснить все традиционные методы добычи энергии. В настоящее время у нас есть доступ ко всем необходимым ресурсам, как ветер, солнце, вода, земля и ноу-хау от стратегического инвестора, компании "SVEVIND". Впереди нас ждут интересные, масштабные и сложные проекты", - добавил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров в ходе встречи с главой компании "SVEVIND".
В рамках визита также был произведен автомобильный объезд действующего проекта компании в Швеции и самого крупного ветропарка в Европе "Markbygden 1101".
В июне текущего года компания "SVEVIND" подписала меморандум о взаимопонимании с АО "НК "KAZAKH INVEST". В рамках документа инвесторам со стороны нацкомпании и соответствующих госорганов будет оказана полная поддержка и всестороннее содействие в реализации проекта на всех этапах - от получения разрешительной документации до ввода в эксплуатацию.
SVEVIND" немецкая компания с многолетним опытом крупномасштабных проектов возобновляемых источников энергии. Будучи полностью частной компанией и имея солидный опыт финансирования проектов ВИЭ, компания реализовала крупнейший в Европе проект наземного ветрогенерирующего комплекса - кластер ветропарков "Markbygden 1101" в Швеции мощностью более 4 ГВт. С многолетним опытом и знаниями рынка в сфере ВИЭ, компания уверенно конкурирует на рынке и представлена на рынках Швеции, Финляндии и Германии.