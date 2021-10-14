В сентябре потребительские цены в Казахстане выросли на 0,4% - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Рост потребительских цен в Казахстане за сентябрь составил 0,4%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информацию об инфляционных тенденциях опубликовал Нацбанк РК

В сентябре потребительские цены выросли на 0,4%, годовая инфляция продолжила ускорение и составила 8,9%. Ускорение наблюдалось по всем компонентам инфляции, основной вклад в инфляцию по-прежнему вносят продовольственные товары. Динамика цен на товары длительного пользования продолжает оказывать давление на непродовольственную инфляцию, при этом дополнительный вклад оказывает удорожание дизельного топлива", - говорится в пресс-релизе.

Нацбанк отмечает, что сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию нивелировалось ростом цен на школьные товары и услуги.

Более всего подорожали продовольственные товары, особенно мясо и птица. Рост цен ускорился с 11,4% в августе до 11,5% в сентябре 2021 года. Продолжилось удорожание молочной продукции. Вместе с тем замедлился рост цен на сахар, масло и жиры.

Сельскохозяйственная продукция подорожала в сентябре на 1,3%. В частности, в сентябре подорожали пшеница и рис.

Непродовольственная годовая инфляция ускорилась в сентябре до 7,5%. Основной рост цен пришелся на товары для домашнего пользования, стройматериалы и ГСМ. Зафиксировано повышение цен на товары для дома (мебель, ковры, посуда) в результате сбоев в поставках, роста цен импортных поставок и роста спроса на фоне восстановления реальных доходов населения. Продолжился рост цен на материалы для ремонта жилья, в основном импортного происхождения. Вместе с тем наблюдалось ускорение роста цен на дизельное топливо в условиях восстановления спроса".

Годовой рост цен на платные услуги в сентябре 2021 года ускорился до 6,8% преимущественно в результате значительного удорожания услуг

образования по всем видам, в частности, оплаты за высшее образование, а также аренды жилья в городах, в которых сосредоточены основные высшие учебные заведения.

Вместе с тем, замедлился темп роста тарифов на регулируемые услуги вследствие снижения цен на услуги водоснабжения.