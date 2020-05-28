Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - В столице и двух регионах Казахстана утверждена предельная оптовая цена на реализацию товарного газа, передает Kazakhstan Today.

Благодаря строительству магистрального газопровода "Сарыарка" жители Нур-Султана, Акмолинской и Карагандинской областей получили возможность пользоваться голубым топливом", - сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев на отчете перед населением.

Газопровод "Сарыарка", берущий начало в Кызылординской области, позволит обеспечить голубым топливом столицу, центральные и северные регионы страны.

Для потребителей города Нур-Султана, Акмолинской и Карагандинской областей предельная оптовая цена утверждена Министерством энергетики РК в размере 24 537 тенге за 1000 кубометров, без НДС.

Предельная оптовая цена на товарный газ утверждается Министерством энергетики РК по согласованию с Министерством национальной экономики Республики Казахстан с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов, исходя из затрат на приобретение национальным оператором товарного газа и расходов по транспортировке товарного газа.

В настоящее время для подключения к магистральному газопроводу местными исполнительными органами (акиматы Нур-Султана, Карагандинской и Акмолинской областей) проводится работа по строительству газораспределительных сетей для дальнейшей подачи газа населению.

Как сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев, в Казахстане не будут повышать предельные оптовые цены на газ для регионов.

По словам министра, для поддержки населения, промышленных потребителей и предпринимателей Республики Казахстан Министерством энергетики РК была проведена работа по недопущению роста предельных оптовых цен на товарный газ.

Было принято решение сохранить предельные оптовые цены на товарный газ для регионов на текущем уровне.

Утвержденные на текущем уровне предельные оптовые цены на товарный газ приведут к сдерживанию розничных цен на товарный газ для населения, МСБ, бюджетных организаций, и как мультипликативный эффект способствует сдерживанию тарифов для ТЭК, вырабатывающих тепловую энергию и производящих электрическую энергию.

Ранее с 1 января 2019 года министерством были снижены предельные оптовые цены на товарный газ в пределах от 3,8 до 17,5% в зависимости от региона, что позволило снизить конечные цены на электроэнергию и тепло практически во всех газифицированных регионах страны.

Предельные оптовые цены на товарный газ на период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года, утвержденные министерством, были также сохранены на текущем уровне.

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