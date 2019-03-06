В Тегеране подписан ветеринарный сертификат на поставку КРС из Казахстана в Иран

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства РК сообщило о подписании ветеринарного сертификата на поставку живого крупного рогатого скота из Казахстана в Иран, передает Kazakhstan Today.

В рамках проведения 8-го заседания по Дорожной карте ящура в Западной Евразии, в Тегеране был подписан ветеринарный сертификат на поставку живого крупного рогатого скота из Казахстана в Иран. От казахстанской делегации сертификат подписан заместителем председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Турсыном Кабдулдановым, от иранской стороны - заместителем руководителя ветслужбы Ирана Макен Али, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Теперь казахстанские откормочные площадки могут отправлять на экспорт живой крупный рогатый скот для убоя. На сегодняшний день с Ираном уже согласован ряд ветеринарных сертификатов на поставку баранины, говядины, куриного яйца, субпродуктов МРС, племенного и пользовательного МРС.

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