В январе - феврале взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла на 0,4%

Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - В январе-феврале 2019 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС выросла на 0,4%, передает Kazakhstan Today.

"В январе - феврале 2019 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 2797,3 млн долларов США, что на 0,4% больше, чем в январе - феврале 2018 года, в том числе экспорт - 850,3 млн долларов США (уменьшился на 5,8%), импорт - 1947,0 млн долларов США (увеличился на 3,4%)", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,9%, Кыргызскую Республику - 4,1%, Республику Беларусь - 2,9%, Республику Армения - 0,1%.

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