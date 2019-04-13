В январе - марте в Казахстане промпроизводство выросло на 3,2%

Алматы. 12 апреля. Kazakhstan Today - В январе - марте 2019 года по сравнению с январем - мартом 2018 года индекс промышленного производства составил 103,2%, передает Kazakhstan Today.

"В январе-марте 2019 года по сравнению с январем - мартом 2018 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий и машиностроения. При этом снизилось производство табачных изделий и черной металлургии", - сообщили в Комитете по ЧС.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики.

В январе - марте 2019 года в республике добыто 23 млн тонн нефти, включая газовый конденсат, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Произведено 0,9 млн тонн бензина (рост на 11,2%), 1,1 млн тонн газойлей (дизельного топлива), рост на 4,7%.

Производство электроэнергии за отчетный период снизилось на 4,5% и составило 28,1 млрд кВт-ч.

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