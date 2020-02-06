В январе объем трансфертов из Нацфонда составил 575 млрд тенге

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Объем выделенных гарантированных трансфертов из Национального фонда в январе текущего года составил 575 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"В целях выделения гарантированных трансфертов был прежде всего использован остаток средств на тенговом счете Национального фонда, пополнение которого произошло ввиду больших нетто-поступлений в фонд в ноябре и декабре 2019 года", - сообщили в Национальном банке.

С учетом остатка на тенговом счете, а также с учетом поступлений в Нацфонд в январе 2020 года, для обеспечения выделения гарантированных трансфертов Нацбанк проводил операции по конвертации валютных активов фонда на общую сумму $489,4 млн (185,9 млрд тенге).

В Нацбанке также отметили, что в рамках реализации поручения главы государства по итогам второго заседания Национального совета общественного доверия, а также в целях повышения прозрачности и доверия к курсовой политике, информация об объемах конвертаций и трансфертов Национального фонда будет ежемесячно публиковаться в разделе "Статистика" и будет содержать сведения об объеме трансферта из Нацфонда, объеме проведенных операций за предыдущий месяц.

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