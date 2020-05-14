В Жилстройсбербанке рассказали об условиях программы 5-10-20

Алматы. 13 мая. Kazakhstan Today - Жилстройсбербанк запускает новое направление программы "Нурлы жер" - пилотный проект 5-10-20, передает Kazakhstan Today.

Жилстройсбербанк (дочерняя организация холдинга "Байтерек") приступил к разработке нового направления программы "Нурлы жер", которое предусматривает кредитование граждан на приобретение жилья на условиях 5-10-20: ставка по кредиту 5%; первоначальный взнос от 10%; срок кредитования - до 20 лет.

Участниками пилотного проекта 5-10-20 могут стать граждане, состоящие на учете в МИО, как нуждающиеся в жилье.

Жилье можно приобрести в новых жилых объектах - как построенных в рамках программы "Нурлы жер", так и у частных застройщиков. Сейчас обсуждаются условия проекта и предлагаются следующие параметры: максимальная сумма займа зависит от региона РК по первичному жилью у частных застройщиков: не более 18 млн тенге для городов Нур-Султан, Алматы и их пригородных зон, не более 15 млн для городов Атырау, Актау, Актобе, Шымкент, Туркестан и Карагандинской области, не более 12 млн тенге для остальных регионов.

По кредитному жилью, построенному акиматами, утверждены следующие ценовые параметры 1 квадратный метр жилья: до 240 тыс. тенге - в городе Алматы; до 220 тыс. тенге - в городе Нур-Султане и его пригородной зоне; до 200 тыс. тенге - в городе Шымкенте и пригородной зоне города Алматы; до 180 тыс. тенге - в городах Актобе, Атырау, Актау, Туркестан и Карагандинской области; до 160 тыс. тенге - в остальных регионах.

Пилотный проект 5-10-20 был разработан в качестве дополнительных мер обеспечения населения жильем.

Как отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев, на базе Жилстройсбербанка до конца года будет создан полноценный институт развития и поддержки - "Отбасы банк", который будет централизованно осуществлять учет, постановку и распределение жилья. Для реализации поставленной задачи планируется передать существующую систему очередности из акиматов в "Отбасы банк", который будет работать по принципу "одного окна" для семей, не имеющих жилья. Будет активно внедряться лестница доступности жилья. Для семей, имеющих доход меньше одного прожиточного минимума на одного члена семьи, будет предлагаться арендное жилье без права выкупа. Семьи, не имеющие жилья, с доходом до 2 ПМ, могут стать участниками программы "Бакытты отбасы" (многодетные и неполные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями), а семьи, с доходом до 3,1 ПМ на одного члена семьи могут получить кредит в рамках пилотного проекта 5-10-20", - подчеркнула председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова.

По данным МИИР РК на 1 января 2020 года на учете в МИО состоит более 540 тысяч очередников, из них: госслужащие, работники бюджетных организаций - 212,5 тыс. человек, неполные семьи - 120,5 тыс. человек, дети-сироты - 60,8 тыс. человек, люди с инвалидностью 1-й и 2-й групп - 43,5 тыс. человек, многодетные семьи - 47,8 тыс. человек, семьи, имеющие детей с инвалидностью, - 21,1 тыс. человек, пенсионеры - 18 тыс. человек, другие категории - 16 тыс. человек.





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